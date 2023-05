Visita di tre ore di Mattarella in Romagna, aereo presidenziale al Ridolfi e brevi chiusure della tangenziale

E' atterrato intorno alle 10.15 all'aeroporto “Ridolfi” di Forlì e da qui è ripartito intorno alle 13.15: una visita di circa tre ore del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, giunto a Cesena per la 40° edizione del Macfrut, la fiera internazionale della filiera ortofrutticola di Cesena (da otto anni trasferita a Rimini), ma in generale per celebrare l'agricoltura il sistema agro-alimentare italiano, un fiore dall'occhiello del nostro export.

Un cielo gonfio di pioggia battente ha accolto Mattarella, “ma una manna dal cielo per gli agricoltori”, come ha sottolineato il sindaco di Cesena Enzo Lattuca nell'incontro con il mondo agricolo al teatro Bonci di questa mattina, martedì. Un cielo che, però, si è aperto quanto basta sulla città di Cesena per permettere al presidente della Repubblica di stringere le mani ai bambini assiepati alle transenne senza inzupparsi e far inzuppare le centinaia di persone che sono accorse lungo il percorso presidenziale in piazza della Libertà.

Lievi disagi alla circolazione a Forlì. Nel momento del transito del corteo del presidente della Repubblica è stata infatti chiusa la Tangenziale Est, dall'aeroporto fino all'autostrada A14 come misura di sicurezza negli spostamenti del presidente della Repubblica. Da qui è transitato Mattarella per uscire da Forlì alla volta di Cesena e per farvi ritorno dopo l'incontro al Teatro Bonci e la breve visita alla Biblioteca Malatestiana.