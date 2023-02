Concorso Art Bonus 2023, in lizza per la corona di progetto più bello anche l'Ex Gil: "Forlì è un unicum"

Con i suoi 272.100 euro già raccolti tra la metà del 2021 e il 2022 e un impegno decennale di future donazioni, il progetto di recupero e realizzazione della nuova casa della musica presso il complesso dell'Ex Gil, in viale della Libertà, è stato ritenuto idoneo dalla redazione del Ministero della Cultura e ammesso al concorso Art Bonus 2023. "In Emilia Romagna sono solo 33 i progetti selezionati per partecipare al concorso, di cui 7 nella nostra provincia - spiega l'assessore alla Cultura, Valerio Melandri -. L’accettazione preliminare dell’intervento progettato dal Comune di Forlì per la realizzazione del nuovo auditorium non era affatto scontata, motivo per cui ne siamo molto orgogliosi"-

“Il Concorso Art Bonus è stato ideato nel 2016 con l’obiettivo di premiare l’impegno di quanti, beneficiari e sostenitori, rendono possibile attraverso questa forma di mecenatismo il recupero e la valorizzazione del patrimonio culturale del nostro Paese - prosegue Melandri -. Ogni anno, sul portale governativo di Art Bonus, vengono selezionati i progetti più meritevoli che hanno raccolto il consenso delle comunità locali. Tra questi, quest’anno c’è anche l’Ex Gil. Il concorso, suddiviso in 4 fasi, si conclude con la proclamazione dei vincitori assoluti nelle due categorie individuate dal regolamento: “Beni e luoghi della cultura”, di cui facciamo parte con il progetto del futuro auditorium Conad, e “Spettacolo”. Nel corso di quest’ultimi anni il numero delle complessive candidature e dei voti è notevolmente cresciuto grazie ad un intenso attivismo delle istituzioni e alla partecipazione sempre più diffusa dei cittadini coinvolti nel contest.”

Ma la riflessione dell’assessore Melandri si spinge oltre la semplice corsa ai clic: "Più volte abbiamo sottolineato come il progetto dell'Ex Gil si inserisca in un programma più ampio di restauro e risanamento conservativo del cosiddetto Miglio Bianco. L’importanza e la visibilità che contraddistinguono questo concorso rappresentano per Forlì un trampolino di lancio straordinario per far conoscere a più persone possibili le eccezionali caratteristiche storiche, artistiche e architettoniche di questo viale. Soprattutto, è un’occasione da non farsi sfuggire nella corsa a Patrimonio dell’Umanità Unesco".

Il contest

Melandri conclude con un vero e proprio appello al voto: “al momento è in corso la prima fase del contest. Fino alle12 del 21 febbraio 2023 il progetto dell’Ex Gil si può votare esclusivamente sulla piattaforma https://artbonus.gov.it/concorso/2023/. Fatelo e incoraggiate amici e parenti a fare altrettanto! Per Forlì è un’opportunità imperdibile e un modo per far conoscere all’Italia intera l’unicità e il valore di un patrimonio architettonico che non ha nulla da invidiare a quello di altre città d’arte e di cultura. Andiamone fieri e diamo il nostro contributo per rendergli il giusto merito".

Dalle ore 13 del 21 febbraio fino alle ore 12 del 14 marzo si entra invece nella seconda fase, a cui potranno accedere i soli progetti che avranno ricevuto almeno 200 voti. I sei progetti di ciascuna categoria che risulteranno più votati alla data del 14 marzo accederanno alla fase finale che si svolgerà solo sui canali Facebook e Instagram di Art Bonus. Quest’ultima si apre alle ore 12.00 del 15 marzo e si conclude alle 12 del 30 marzo.

I primi 12 progetti con il maggior numero di voti sulla piattaforma parteciperanno alle votazioni solo social, sfidandosi a suon di “Likes” sui profili Facebook e Instagram di Art Bonus. Il concorso si conclude con la proclamazione dei vincitori: i voti ottenuti da ciascun progetto sui social saranno sommati ai voti precedentemente ricevuti sulla piattaforma Art Bonus. La somma di questi voti determinerà l’ordine finale delle due classifiche e i due vincitori, uno per ogni categoria:1° classificato categoria “Beni e luoghi della cultura” e 1° classificato categoria “Spettacolo”.