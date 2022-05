Art Bonus, il progetto di Forlì tra i quattro migliori per il premio nazionale dedicato al mecenatismo culturale

Forlì è tra le città che investono di più in cultura in Italia. Lo certifica il fatto che il progetto "Art Bonus Forlì – Sostieni la rinascita" è stato inserito tra i finalisti del "Premio Cultura + Impresa" nella categoria Artbonus. L’iniziativa premia i migliori progetti concretizzati da aziende, organizzazioni non profit, amministrazioni pubbliche, associazioni e fondazioni che hanno investito nel settore cultura. A renderlo noto, tramite il suo blog, è stato lo stesso assessore alla Cultura Valerio Melandri: "Ho deciso di portare in questo mandato amministrativo un po’ della professione che con passione porto avanti da quasi trent’anni: il fundraising. La raccolta fondi per me è sempre stata sinonimo di partecipazione e impegno per una buona causa. Quale migliore occasione della valorizzazione di alcuni edifici storici e rappresentativi di Forlì? Per costruire una città culturalmente vivace è necessario includere i cittadini in ogni aspetto della sua progettazione e costruzione".

"La collaborazione sinergica tra il settore pubblico e privato è fondamentale: anche le imprese possono sostenere le politiche culturali pubbliche, lavorando con l’Amministrazione in un’ottica di sostegno reciproco. L’Art Bonus ci permette di continuare la valorizzazione di spazi fondamentali per la Forlì culturale del futuro attraverso un contributo economico da parte di aziende e privati. Chi decide di donare ottiene anche un beneficio fiscale, a testimonianza di come la collaborazione tra pubblico e privato voglia essere uno scambio strutturato e conveniente per ambedue le parti. Con il contributo spontaneo dei privati, in più, si alleggerisce il peso delle rivalorizzazioni sulle spalle dei cittadini. Ci impegniamo a costruire una Forlì più bella e più grande ma senza chiedere troppo ai forlivesi", sempre Melandri.

Cos’è il Premio Cultura + Impresa? Giunto quest’anno alla sua nona edizione, il Premio Cultura + Impresa riconosce le eccellenze italiane del dialogo tra le imprese e la cultura, e Forlì è tra queste. Fondato nel 2013 da Federculture e The Round Table, oltre ad Art Bonus il premio comprende anche le categorie Sponsorizzazioni e Partnership Culturali e Produzioni Culturali d’Impresa. I nuovi Premi d’Artista verranno consegnati dal Comitato Cultura + Impresa presieduto da Francesco Moneta durante il workshop finale di premiazione previsto a luglio 2022. Gli altri progetti nominati nella categoria Art Bonus sono: TTB Teatro Tascabile di Bergamo – #tuoCarmine; Arena di Verona – 67 Colonne per l’Arena; Friends of Naples – Restauro dell’affresco di Porta San Gennaro del Comune di Napoli.