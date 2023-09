La futura casa della musica, il concorso Art Bonus incorona l'Ex Gil. Melandri: "Un progetto unico"

Si è svolta mercoledì mattina, nella sala Spadolini del Ministero della Cultura, la cerimonia di premiazione della settima adesione del concorso Art Bonus, durante la quale il Comune di Forlì, con il progetto di realizzazione della nuova Casa della Musica presso il complesso dell’ex Gil, è stato insignito del secondo posto. Grazie a 18.162 voti, di cui 11.487 ottenuti sui social e 6.675 sulla piattaforma ufficiale del concorso, l’Ex Gil si è aggiudicato il premio per il secondo classificato, con grande soddisfazione dell’assessore Valerio Melandri.

"Dietro questo premio c’è una grande mobilitazione della città e un profondo senso di appartenenza al nostro patrimonio pubblico di cui dobbiamo andare fieri - afferma Melandri -. Il progetto di recupero e rifunzionalizzazione dell’ex Gil è un qualcosa di unico. Il riconoscimento derivante dal concorso Art Bonus è la conferma del valore di questo progetto". A ritirare il premio insieme all’assessore Melandri c’era Enrica Mancini di Cia-Conad, main partner del Comune di Forlì nel percorso di realizzazione del nuovo Auditorium.

"La nostra è una società cooperativa fortemente radicata sul territorio, che crede nel valore delle persone e investe ogni anno risorse importanti per la crescita della propria comunità - afferma Mancini -. Ecco perché per noi è stato naturale sposare il progetto di recupero e valorizzazione dell’Ex Gil". Sul futuro di Art Bonus l’assessore Melandri ha le idee chiare: "Continueremo a investire in questa importante misura fiscale, ancora poco conosciuta in città, per favorire la diffusione di una partnership virtuosa tra pubblico e privato volta alla tutela del patrimonio pubblico culturale. Per noi la cultura è partecipazione, conoscenza e amore per il proprio territorio.”