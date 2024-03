Art Bonus, pioggia di "like" sui social: il Diego Fabbri conquista il podio per la stagione teatrale

Accademia Perduta-Romagna Teatri e il Comune di Forlì, grazie al progetto "Teatro Diego Fabbri – Stagione 2022-23" conquistano il podio al Concorso Nazionale Art Bonus 2024, promosso dal Ministero della Cultura e giunto alla sua ottava edizione. Con 8mila “Like” ottenuti nelle ultime due settimane di votazione, il progetto si è classificato al terzo posto su scala nazionale nella categoria “Spettacolo”, sbaragliando la concorrenza di altri grandi centri culturali e capoluoghi di regione.

"Questa è il modo di fare cultura che ci piace e il cui valore e popolarità ci viene riconosciuto a livello nazionale - dichiarano il sindaco Gian Luca Zattini e l’assessore alla Cultura Valerio Melandri -. Chi parla di una città isolata, anche culturalmente, deve prendere atto del contrario. In questi anni abbiamo lavorato a una narrazione popolare del concetto di arte che passa anche dalla valorizzazione e promozione del nostro Teatro. Grazie agli sforzi eccezionali e alla grande professionalità di Ruggero Sintoni e Claudio Casadio, abbiamo costruito un Teatro Diego Fabbri a misura di tutti, famiglie, scuole e ragazzi, punto di riferimento per artisti di fama internazionale. Oggi il Fabbri è sempre di più un luogo di comunità, in cui si mescolano gli stili più belli e inclusivi e dove è bello restare, ma soprattutto ritornare".

La fase finale di voto, conclusasi lunedì, ha decretato la classifica definitiva dei 40 progetti finalisti, sommando i voti ottenuti sulle piattaforme social a quelli precedentemente ricevuti sul sito di Art Bonus. Grazie a una diffusa rete e interazione su Facebook e Instagram, la comunità forlivese ha permesso al Teatro Diego Fabbri di confermare quel terzo posto conquistato nella prima fase eliminatoria della competizione, portando alla ribalta nazionale un progetto artistico di Stagioni estrose, inclusive di tanti linguaggi dello spettacolo dal vivo e aperte a tutti: bambini e bambine, giovani, famiglie, adulti.

"Un vero “Teatro di comunità”, come dimostra il grande afflusso di cittadini che regolarmente lo frequentano e lo “abitano”, facendo registrare numerosi “tutto esaurito”, e che rendono Forlì una delle principali città di “partecipazione teatrale” a livello non solo territoriale - viene evidenziato -. Uno spazio di incontri e condivisione, dove l’arte scenica diventa emozione collettiva". Ai primi tre classificati in ciascuna categoria – per quella dello “Spettacolo”, insieme ad Accademia Perduta/Romagna Teatri, anche l’Associazione Flautisti Italiani e il Teatro Regio di Parma – sarà prossimamente consegnato un riconoscimento simbolico in occasione di un evento pubblico organizzato dagli Enti promotori del Concorso.