Arte e inclusione: al Liceo artistico "Canova" un concorso per promuovere l'inclusione

Il tema dell'inclusione è centrale nelle attività promosse quest'anno dal Lions Club Valle del Bidente in collaborazione con il Liceo Artistico e Musicale "Antonio Canova" di Forlì. Proprio in questi giorni è giunto al termine il concorso "Arte e inclusione" in cui gli studenti del "Canova" si sono cimentati nella realizzazione di opere che promuovessero messaggi di solidarietà. I tempi principali trattati sono stati il superamento della disuguaglianza di genere e la promozione dell'unicità dei singoli individui.

Sono tre le opere vincitrici: "Robini" di Thomas Calisesi, giunto prima precedendo Diana Maimescu con "Buio" e Filippo Manzoni con "Pesce fuor d'acqua". Le tre opere, spiega la dirigente scolastica Electra Stamboulis, "si sono distinte per la forte adesione tra il messaggio e la rappresentazione artistica, per l'idea originale e per la capacità comunicativa". I vincitori saranno premiati sabato al Circolo Aurora (Palazzo Albicini, corso Garibaldi 80) nel corso di un evento benefico organizzato dal Lions e che inizierà alle 15.30. Alle 17.30 avrà inizio un'asta benefica.

Le opere dei tre studenti