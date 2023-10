Arte, le collezioni comunali di Forlì continuano ad arricchirsi. In primavera una mostra con le opere donate nel 2023

Le Collezioni Comunali di Forlì continuano ad arricchirsi grazie alla generosità di tutti coloro che, per nascita o per adozione, si sentono particolarmente vicini alla città di Forlì, alla sua gente e alla sua storia. Tra questi personaggi si può annoverare l’artista Francesco Giuliari e sua moglie, Laura Coppi, che a tredici anni di distanza dalla scomparsa del maestro, ha deciso di donare ai Musei Civici di Forlì una significativa e cospicua selezione di opere: 4 dipinti ad olio su tela, 40 incisioni e 30 matrici che ripercorrono la carriera grafica di Francesco Giuliari dagli anni ‘70 alla fine degli anni ‘90 e tra cui si segnalano importanti opere pittoriche, come la grande tela “Idolo 90” (1990), ieratica visione carica di un realismo magico e di colte citazioni.

Forte è la capacità comunicativa di queste opere, dove grande è l’attenzione ai dettagli e ai significati celati negli oggetti, dove estrema è l’attenzione per la tecnica artistica impiegata, come nel dipinto “Omaggio a Elias Canetti” (1983), anch’esso donato al Comune di Forlì.Il legame tra la Romagna, Forlì e Giuliari, veronese di nascita, si intesse a partire dagli anni ’70 e si consolida quando nel 2001 si trasferisce definitivamente in città. Nel 2017 il Museo Civico di San Domenico aveva già reso un omaggio al maestro con una mostra antologica di dipinti ed acqueforti; oggi, sottolinea l’assessore Valerio Melandri, “questo legame si consolida con una donazione di opere che andranno ad arricchire e completare le collezioni comunali d’arte contemporanea”.

Il sindaco Gian Luca Zattini ha accolto la signora Coppi nel Palazzo Comunale ringraziandola a nome di tutta l’Amministrazione. "Abbiamo già programmato per la primavera prossima all'Oratorio di San Sebastiano una esposizione dedicata alle opere donate al Comune nel 2023 come omaggio e ringraziamento concreto ai donatori", annunciano il sindaco e assessore.