"Arte per La Nave": 66 artisti locali mettono all'asta le loro opere per sostenere i bimbi della scuola

Torna la quindicesima edizione di "Arte per La Nave", l'asta di beneficenza che ogni anno sostiene il Fondo Aiuto allo Studio Don Lino Andrini e fornisce borse di studio ed aiuti economici a circa 150 alunni delle Scuole La Nave di Forlì. Grazie alla collaborazione con Romagna Fiere e alla generosità di ben 66 artisti locali e nazionali, tra cui anche studenti ed ex studenti delle Scuole La Nave, altrettante opere d'arte verranno esposte e messe all'asta durante il Vernice Art Fair, che si svolgerà il prossimo weekend nello stand Arte per La Nave.

La base d'asta di ogni lotto sarà di zero euro, con la prima offerta fissata a 50 euro e con incrementi di 50 euro per ogni rilancio successivo. Gli offerenti potranno effettuare le proprie offerte durante il Vernice Art Fair, lasciandole allo stand delle Scuole La Nave. Le pregiate opere suddivise in sculture e quadri, realizzate in diverse tecniche e stili artistici, saranno esposte nello stand dedicato all'evento e saranno disponibili per la visione e l'acquisto fino alla fine dell'asta battuta per alzata di mano, prevista per domenica 19 marzo a partire dalle 16:30.

L'obiettivo dell'evento è quello di sostenere il futuro dei bambini delle Scuole La Nave, promuovendo l'arte e l'educazione in modo moderno e approfondito. Per poter partecipare all'iniziativa e ricevere informazioni è anche attivo un recapito telefonico al numero 335/1663423. La Cooperativa Sociale Tonino Setola Onlus gestisce dal 1989 le Scuole La Nave di Forlì, dove attualmente sono iscritti circa 600 alunni distribuiti nel ciclo educativo tra Nido, Scuola dell'Infanzia, Scuola Primaria e Secondaria di Primo Grado.

Le risorse raccolte grazie alle numerose iniziative di fundraising, tra cui Arte per La Nave, vengono utilizzate per creare borse di studio utili a sostenere le famiglie in difficoltà e finanziare parte dei tanti progetti e laboratori didattici che ogni anno arricchiscono l'offerta formativa delle scuole, tra cui alcuni laboratori artistici che aiutano gli alunni ad approcciarsi in modo moderno e approfondito al mondo dell'arte.