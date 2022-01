Arti Figurative al Liceo Artistico: il corso sperimentale del "Canova" diventerà realtà

La proposta del Liceo Artistico quadriennale indirizzo Arti Figurative del Canova è realtà: risulta infatti ammessa la progettazione di questo ulteriore tassello che arricchisce l'offerta formativa del territorio. "Forlì si caratterizza quindi per una ricchezza formativa nel segmento delle scuole superiori particolarmente innovativa in Regione - esordisce la dirigente scolastica, Electra Stamboulis -: sono ben tre quest'anno le proposte di quadriennale validate: sono tre su quattro in Romagna. Oltre all'Artistico, partiranno anche il quadriennale Turismo dell'Itc Matteucci ed è stato confermato lo "storico" quadriennale dello Scientifico. Si tratta inoltre dell'unico Liceo Artistico quadriennale della Regione".

Argomenta Stamboulis: "Non bisogna dimenticare che proprio a Forlì ci sono due proposte uniche, ovvero il Liceo Musicale, sempre al Canova, unico in Romagna e uno dei tre della Regione e l'IIS Baracca, a cui si iscrivono alunni e alunne da tutta Italia. Questo risultato è sicuramente il frutto di una lungimirante collaborazione tra scuola e territorio. Il Liceo quadriennale Arti Figurative è già stato presentato alle famiglie in un open day dedicato ed è possibile iscriversi fino al 28 gennaio. Si tratta di un percorso che permette di diplomarsi in 4 anni, come accade in tutta l'Europa, allineando l'età del diploma superiore a quella dei compagni del Vecchio continente. La proposta rimodula gli obiettivi previsti dagli ordinamenti, i ragazzi quindi avranno le medesime competenze dei compagni degli altri corsi".

"Per fare questo il percorso prevede l'utilizzo di metodologie didattiche innovative, un impronta maggiormente indirizzata all'internazionalizzazione, con l'inserimento di una materia insegnata in inglese già dalla classe seconda e progetti di seminari e studio all'estero, e un curricolo umanistico solido e compatto, con Filosofia a partire dalla classe prima (quindi per più anni rispetto a tutti gli altri licei), tutte le materie d'indirizzo rinforzate e coadiuvate dall'ausilio degli strumenti multimediali, un monte ore di materie scientifiche che permette una preparazione completa, che vede Arte, Scienze e Humanitas a braccetto", prosegue.

"Le Arti Figurative, che comprendono pittura, disegno, grafica, avendo una valenza generale e propedeutica a qualsiasi disciplina visiva costituiscono un percorso ideale per chi desidera in seguito proseguire un percorso universitario. Lo stesso Leonardo per comprendere il mondo lo disegnava - conclude -. Gli iscritti previsti sono massimo 27, in caso di esuberi si procederà alla redazione di una graduatoria sulla base della media scolastica del primo quadrimestre della classe terza della Scuola secondaria di primo grado e di un colloquio motivazionale".