Un cantiere atteso alla Cava, si asfalta un tratto di viale Bologna: previsti cinque giorni di lavori

Prosegue il piano di ripristino delle strade predisposto dall'amministrazione comunale di Forlì. E' il turno di un tratto di viale Bologna, compreso tra Via Padulli e Via Del Tricolore. Un cantiere particolarmente atteso dai residenti della Cava poichè l'arteria presenta diversi avvallamenti, in particolar modo in corrispondenza della rotonda con via Sillaro. I lavori avranno inizio nella giornata di lunedì, salvo condizioni meteo avverse, e si protrarranno per circa 5 giorni lavorativi. Sono previsti possibili disagi alla circolazione. Per consentire l'opera saranno attivati provvedimenti temporanei di modifica e limitazione del traffico e della sosta, chiusura della carreggiata e deviazioni su percorsi alternativi nelle strade limitrofe. Sarà predisposta idonea segnaletica di cantiere, indicazione dei percorsi alternativi, oltre alla regolamentazione del traffico attraverso apposito impianto semaforico.