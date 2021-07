Si riasfalta viale dell'Appennino: come saranno organizzati i lavori e come cambia la viabilità

L'amministrazione comunale di Forlì annuncia alcuni importanti interventi per quanto concerne la riqualificazione e manutenzione della viabilità cittadini. Dal 26 luglio al 3 agosto si procederà all'asfaltatura di viale dell’Appennino, asse fondamentale per la viabilità forlivese. L'intervento di manutenzione, alla luce della lunghezza del tratto stradale interessato e per evitare la completa interdizione dei mezzi di trasporto per tutto il periodo di lavorazione, verrà suddiviso in stralci secondo l'ordine che segue .

Il primo stralcio interesserà il tratto che da via Ribolle e si stende fino alla rotatoria di via del Partigiano. Il secondo stralcio sarà quello compreso tra via Quarantola a viale Risorgimento mentre il terzo intervento coinvolgerà il percorso di viale dell'Appennino compreso tra l'innesto su viale del Risorgimento e quello con via F.lli Cangini. Il quarto ed ultimo stralcio, con cui si chiuderà l’opera, partirà dall'intersezione con via F.lli Cangini per arrivare a quella con via Placucci.

Le strade interessate dallo svolgimento dei lavori verranno interdette al traffico con un'apposita segnaletica di preavviso che indicherà i percorsi alternativi.