Bertinoro, nuovo asfalto per diverse strade: lavori per oltre 200mila euro

Nuovo asfalto per diverse arterie di Bertinoro. Anche a seguito delle segnalazioni ricevute dai cittadini, l'ufficio lavori pubblici dell l'amministrazione comunale nei mesi scorsi ha effettuato numerosi sopralluoghi su tutto il territorio comunale, stilando sulla base dello stato manutentivo delle strade, della loro classificazione, del flusso di traffico, un elenco delle arterie da ripristinare. "Da questa base di partenza, ci siamo confrontati e abbiamo assunto con forza la decisione politica di impegnare nel bilancio 2022 una quantità di risorse di circa tre volte superiore a quelle degli anni precedenti per le manutenzioni - spiega l'assessore Filippo Scogli -. Le priorità di queste prime scelte sono dettate dal voler mantenere gli impegni che il sindaco Gessica Allegni aveva preso durante la propria campagna elettorale e di avere tra le sue maggiori attenzioni quella della manutenzione stradale del nostro territorio".

Durante il periodo estivo, sono stati eseguiti diversi interventi manutentivi, fra cui la via Grande e un tratto di Via Santa Croce, all’interno della nostra zona industriale di Panighina, per un importo complessivo di circa 67.500 euro. A seguire, si stanno svolgendo i lavori di manutenzione e asfaltatura di altre due vie del territorio, che da tempo versavano in condizioni critiche: Via Saraceta, in zona San Pietro in Guardiano (i lavori sono iniziati e terminati nella giornata di martedì) e Via Molino Selbagnone, in zona Fratta Terme, con inizio lavori nella giornata di mercoledì, per un importo complessivo di circa 131mila euro. Uno dei prossimi interventi previsti dal crono programma dovrebbe svolgersi a fine settembre, coinvolgendo una porzione di Via Del Castello, a Polenta, per complessivi 20mila euro (circa).

"La Giunta Comunale - aggiunge Scogli - ha già deliberato i progetti esecutivi degli interventi urgenti nella zona industriale e precisamente sulla prima traversa di Via Caduti di Via Fani e di Via Due Agosto (carreggiata in entrata) che beneficiano di un finanziamento per entrambe le carreggiate di 190mila euro e vedranno a breve la gara di affidamento". "Ci sono tante altre strade su cui stiamo lavorando - conclude Allegni - e su cui vogliamo intervenire, cercando soluzioni anche per le situazioni più complesse come Via Nuova o Via Loreta che hanno, oltre alla manutenzione ordinaria, grandi problemi di Dissesto Idrogeologico e necessitano di interventi strutturali molto onerosi. Non vogliamo certo demordere e cercheremo di concentrare le nostre risorse, provando ad intervenire almeno nei punti pericolosi".