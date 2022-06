Asfaltature, dopo la Lughese e la Bidentina è il turno della Provinciale Del Rabbi

Continuano i lavori di riqualificazione delle pavimentazioni stradali in programma nel periodo estivo. Lunedì e martedì sarà la volta della Provinciale 3 “Del Rabbi” per la quale la Provincia di Forlì-Cesena ha investito circa 200.000 euro per riattare i tratti maggiormente ammalorati e per realizzare altri interventi di minore portata. All’interno del Comune di Predappio, nella variante di Fiumana, dal chilometro 7+000 al chilometro 8+200, a causa della presenza del cantiere, è stato istituito un senso unico alternato gestito tramite semaforo o movieri.

"Questi lavori rientrano nell’appalto relativo agli interventi straordinari previsti nel comprensorio forlivese e seguono le opere già eseguite sulla Provinciale 1 "Lughese" e sulla Provinciale 4 "Del Bidente" - esordisce Daniele Valbonesi, consigliere provinciale con delega alle infrastrutture e viabilità del comprensorio forlivese, alle politiche per la montagna e le aree interne -. Le strade provinciali hanno bisogno di interventi importanti e diffusi su tutto il forlivese dopo anni nei quali i trasferimenti statali si sono ridotti al minimo. Con questi interventi, con quelli che seguiranno nei prossimi mesi, e con le ulteriori risorse che giungeranno nel prossimo futuro, la Provincia di Forlì-Cesena intende mettere in condizioni adeguate tutti i 500 chilometri di strade di sua competenza.”