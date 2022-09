Forlimpopoli, cantieri stradali: si rifà l’asfalto delle vie Ho Chi Min e Torricchia

Sono in programma per la prossima settimana lavori di asfaltatura che interesseranno l’intero tracciato delle vie Ho Chi Min e Torricchia, a Forlimpopoli. Si tratta di opere che, come ricorda l’assessore ai Lavori Pubblici Adriano Bonetti, "rientrano nel quadro delle manutenzioni stradali programmate dall’Amministrazione comunale di Forlimpopoli per quest’anno".

Nel dettaglio, dalla mattina di lunedì fino alla sera di mercoledì sarà eseguito l’intervento su via Ho Chi Min, partendo dall’incrocio con via Crocette fino a via degli Astri. Poi, dalla mattina di giovedì per alcuni giorni il cantiere si sposterà in via Torricchia; anche qui si interverrà sull’intera lunghezza della strada, dall’incrocio con via S. Andrea fino a quello con via Tagliata.

In entrambi i casi, durante lo svolgimento dei lavori, scatterà il divieto di sosta lungo la strada e il traffico sarà regolato con un senso unico alternato. Già a partire da oggi, l’impresa esecutrice ha cominciato a installare la segnaletica con le modifiche alla circolazione previste. Per evitare disagi, il consiglio agli automobilisti è di utilizzare – se possibile – itinerari alternativi.