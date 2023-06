Asfaltature, la mappa dei cantieri: previsti lavori in via Bianco Da Durazzo e via Quarantola

Da mercoledì a venerdì è prevista l’asfaltatura di via Bianco da Durazzo. La strada verrà chiusa al traffico nei punti più stretti lasciando comunque un percorso alternativo per non creare disagi alla cittadinanza. Nelle giornate del 3, 4 e 5 luglio è prevista invece l’asfaltatura del tratto di via Quarantola dalla rotatoria di Viale Risorgimento a quella di via Del Partigiano. Si potrà transitare da viale dell’Appennino senza poter “tagliare” su via Quarantola.