Trentuno strade della città si rifanno il look: al via i lavori, l'estesa mappa dei cantieri previsti

Sono 31 le strade che saranno interessate nelle prossime settimane da profondi interventi di ripristino del tappeto stradale. Si parte lunedì prossimo, con via Decio Raggi, viale Bolognesi, via Tumedei, via Presacco, via Babbi, via Gentili e via Biagiolini per poi proseguire il lunedì seguente, 19 giugno, con via Fontanelle, via Seganti, via Zambianchi, via Folengo, via Bezzi e via Cerchia.

Dal 26 giugno si parte invece con via Giuseppe Prati, via Raboni Giuseppe, via Aurelio Silvestrini, via Aurelio Melandri e via Luigi Taddei. Il 3 luglio iniziano i lavori di riasfaltatura di via Bellonci, via Calletti, via De Gregori, via Copernico, via Bertini, via Pasquali, via Codazzi, via Battara, via Foscolo, viale Marconi, via Verdi, via Donizzetti e via Sanzio.

“Oltre alla gestione dell’emergenza, è importante per la qualità della vita della nostra città proseguire con i lavori di ripristino del manto stradale - afferma l'assessore ai lavori pubblici, Vittorio Cicognani -. La programmazione concordata con i gestori delle condotte sotto stradali è frutto di una capillare azione di monitoraggio, volta a migliorare la sicurezza e la percorribilità delle nostre infrastrutture. Molti di questi interventi, inoltre, sono il risultato di un prezioso flusso di segnalazioni avanzate sia dai residenti che dai comitati di quartiere".