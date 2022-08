Viale della Libertà, ci sarà anche un nuovo asfalto: programmati i lavori, si svolgeranno di notte

Lavori di asfaltura nel quartiere Razionalista di Forlì. Dal 29 agosto al 6 settembre, salvo conclusione anticipata dell’intervento, dalle 21 alle 6 si svolgeranno i lavori di asfaltatura di tutto il viale della Libertà da piazzale della Vittoria fino a Piazzale Martiri d’Ungheria, compresi anche i brevi tratti di innesti laterali. I lavori causeranno l’interdizione al transito dei veicoli con divieto di sosta in ambo i lati del viale principale, il divieto di transito nel viale principale e negli innesti delle strade laterali (via D’Azeglio, via Manzoni, via Costa, via Pascoli, via Galilei, via Oriani, via Marconi, via Carducci, via Borghetto Accademia) con conseguente chiusura degli accessi ai controviali. Il traffico locale sarà deviato sulle strade limitrofe e informato tramite segnaletica di preavviso. In via Giosuè Carducci vi sarà l’istituzione temporanea di revoca del senso unico di marcia con conseguente istituzione di doppio senso di circolazione nel tratto compreso tra via Ridolfi e viale della Libertà.