Alluvione, un anno dopo: al via un vasto piano di asfaltature nel cuore dei Romiti. Zattini: "Un lavoro importantissimo"

Lunedì partono i lavori di ripristino del manto stradale di due dei viali più colpiti dall’alluvione, viale Bologna e via Firenze, nel cuore del quartiere Romiti.Dopo la mole straordinaria di interventi alla rete di drenaggio stradale, con la pulizia di circa 3mila buchette e griglie di raccolta di acque meteoriche, 17 chilometri di tombinature e un totale di 15mila pozzetti, il Comune di Forlì procederà all’asfaltatura di oltre 112 mila metri quadrati di superficie stradale, per un totale di 68 vie distribuite nei quartieri Romiti, Cava ed Ospedaletto. Tra le vie più rilevanti, oltre alle già citate Viale Bologna e Via Firenze, i lavori di asfaltatura interesseranno fino alla fine di ottobre le vie Ravegnana, Monte San Michele, Trentola e Lughese.

“Un piano di lavoro importantissimo per la città, che accelera il percorso di ricostruzione e ripristino del patrimonio pubblico colpito dall’alluvione”, commenta Gian Luca Zattini, sindaco di Forlì e candidato alle prossime elezioni dell’8-9 giugno, annunciando “una settimana di lavori importantissimi lungo via Firenze e viale Bologna, nel cuore della città colpita dall’alluvione. Interverremo in decine di strade strategiche, alcune di esse diventate dei veri e propri simboli e scenari dell’alluvione. Sto parlando di via Cormos, via Martiri delle Foibe, via Monte San Gabriele, via Locchi, via Sapinia, via Valeria e via Consolare. In queste zone i lavori partiranno a giugno, dopo la fine delle scuole, per limitare il più possibile i disagi ai residenti”.

Si dice “molto soddisfatto” il coordinatore del quartiere Romiti, Stefano Valmori che ringrazia “il Comune e tutte le istituzioni per quella che forse è una delle opere più complicate del dopo alluvione, soprattutto dal punto di vista della sicurezza. L’alluvione ci ha messo in ginocchio e in questi undici mesi è stato fatto tantissimo sul fronte della ripartenza. Non era semplice e tantomeno scontato, viste le premesse. Ringrazio tutte le ditte, i tecnici e gli operatori impegnati in questo vasto piano di interventi. Un grazie particolare a Dedalo e a Donata Ravaglioli".

Dopo una breve pausa, i lavori riprenderanno nella seconda metà di giugno, quando, complice la chiusura delle scuole, Inrete Distribuzione Energia, la società del Gruppo Hera che gestisce l’attività di distribuzione del gas naturale, procederà all’asfaltatura di oltre 112 mila metri quadrati, per un totale di 68 strade distribuite nei quartieri Romiti, Cava ed Ospedaletto.

Un piano pluriennale da oltre 50 milioni di euro per sostituire 120 km di condotte gas

Gli interventi di asfaltatura, concordati con il Comune di Forlì, fanno parte dell’importante accordo firmato da Inrete e Unica Reti, società dei Comuni proprietaria delle reti gas, per un piano pluriennale straordinario di sostituzione delle condotte obsolete o di materiale non conforme, in linea con quanto stabilito dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (Arera). Questo piano di rinnovo delle reti gas comporterà investimenti complessivi stimati per oltre 50 milioni di euro pianificati da Inrete Distribuzione Energia, a cui Unica Reti ha contribuito con un finanziamento iniziale di 8 milioni di euro. Si tratta di un importante impegno finanziario che, non gravando sul bilancio del Comune di Forlì, non comporterà aggravi tariffari sui cittadini.