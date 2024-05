Nuovo asfalto per via Padulli: cantiere ai nastri di partenza, come cambia la viabilità

Previsti lavori di asfaltatura in via Padulli, con possibili disagi alla circolazione. I lavori avranno inizio nella giornata di giovedì (salvo condizioni meteo avverse), e si protrarranno per circa 3 giorni lavorativi. Per consentire l'opera saranno attivati provvedimenti temporanei di modifica e limitazione della circolazione e della sosta, chiusura di una carreggiata con istituzione di senso unico alternato e suggerimenti di deviazione su percorsi alternativi nelle strade limitrofe ossia scelta consigliata di ingresso in tangenziale da Viale Bologna rotonda dei Fiori.