Asia, un cammino al Classico da lode: "Il mio sogno è intraprendere la carriera medica"

Asia Tassi ha frequentato l'indirizzo Linguistico del Liceo Classico "Morgagni". Al termine del suo percorso si è diplomata con tanto di lode. Si descrive come "una ragazza con grandi sogni ed entusiasmo per il futuro. Mi definisco una persona caparbia e riflessiva, ma anche molto solare. Sono consapevole del fatto che a grandi obiettivi seguano anche dei sacrifici, ma l'impegno e la costanza mi sono sempre stati ripagati e il lavoro non mi spaventa. Cerco di dare il massimo in tutto ciò a cui mi dedico e di migliorarmi continuamente, prima di tutto per poter essere fiera di me stessa e poi per poter essere un sostegno per gli altri".

Lei ha frequentato l'indirizzo Linguistico del Morgagni. Soddisfatta della scelta?

"Sì, sono molto soddisfatta dell'istituto che mi ha ospitato in questi cinque anni. Quando ho iniziato il mio percorso non sapevo a cosa avrei dedicato la mia vita, ma ero certa che l'indirizzo da me scelto, il linguistico Esabac, mi avrebbe dato una base tanto solida da permettermi di percorrere qualsiasi carriera universitaria mi avrebbe maggiormente interessato in seguito. Ora che quei dubbi non ci sono più, posso solo che confermare il mio giudizio iniziale".

Cosa le ha dato il Liceo in questi cinque anni?

"Oltre ad aver arricchito enormemente il mio bagaglio culturale, il liceo mi ha sicuramente permesso di sviluppare un acuto pensiero critico. É uno strumento che certamente mi sarà molto utile nel mio percorso di crescita, in quanto mi aiuterà ad analizzare situazioni ed informazioni in contesti diversi. Il contatto con popolazioni differenti grazie ai viaggi di istruzione svolti negli ultimi due anni, inoltre, mi ha dimostrato quanto sia importante mettersi in gioco e rendersi disponibili verso il nuovo. Ogni cosa, soprattutto quella più inaspettata, può rivelarsi un tesoro inestimabile".

Come è cambiata nel corso di questo cammino?

"Ritengo di essere cresciuta molto in questi cinque anni, pur mantenendo quelle caratteristiche peculiari che mi contraddistinguono sin da bambina. Ho acquisito più consapevolezza sulle mie capacità e soprattutto ho imparato che con una buona organizzazione e forza di volontà non è necessario rinunciare alle proprie passioni per avere dei buoni risultati. La scuola e le mie esperienze personali mi hanno inoltre aiutato ad avere fiducia in me stessa ed essere fiera di quello a cui mi dedico, senza però cadere nella presunzione".

Veniamo agli ultimi giorni. Come ha vissuto il periodo della maturità?

"Il periodo della maturità è stato piuttosto intenso, complici anche le numerose attività a cui mi sono dedicata fuori dal contesto scolastico. Ho lavorato con costanza e determinazione per l'esame di Stato, ritagliando sempre un po' di tempo per me stessa e tenendo a mente gli obiettivi che mi ero prefissata, ma la cosa che ritengo più importante è il fatto che mi sia divertita molto nello studio. Per me anche questa è una passione e non poteva esserci gran finale migliore di questo per chiudere il mio percorso al liceo".

L'ultima volta che ha varcato la porta del Liceo cosa ha provato?

"Quando la porta dell'aula si è chiusa alle mie spalle ho capito che da quel momento sarebbe iniziato un nuovo e altrettanto meraviglioso capitolo della mia vita. L'ultimo sguardo all'istituto è stato un calderone di emozioni, tra nostalgia ed entusiasmo per il futuro. Non stavo solo salutando un luogo che ho frequentato per cinque anni, ma soprattutto stavo facendo un passo in avanti verso quel mondo che avrei iniziato a conoscere veramente solo in seguito. É in quel momento che mi sono resa conto di star crescendo".

Proseguirà nel cammino dei studi? Su cosa vorrà specializzarsi?

"Dopo il diploma ho deciso di continuare il percorso di studi all'università. Il mio sogno è quello di intraprendere la carriera medica, con l'obiettivo di aiutare gli altri e mostrare loro quell'empatia capace di facilitare l'interazione tra individui".