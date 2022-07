Asilo Santa Rosa, si è chiusa una pagina di storia: "C'è dispiacere, ma era inevitabile"

Quello di giovedì è stato l'ultimo giorno dell'asilo Santa Rosa di Predappio. "La struttura continuerà a vivere e servirà l'aiuto di tutti per proseguire un percorso costruttivo - precisa l'amministrazione comunale -. Tutti i bambini che frequentano sono già iscritti presso gli altri asili comunali e i bambini frequenteranno insieme ai propri compagni con cui i prossimi anni andranno a scuola a pochi metri di distanza. Sono stati aperti due cancelli (dal nido e dal Peter Pan) per permettere ai bambini di sfruttare anche gli spazi di Santa Rosa".

"L'asilo che ospitava 20 bambini aveva un costo altissimo per il Comune - viene aggiunto -. Non accettiamo l'idea che l'asilo statale abbia servizi peggiori come qualcuno vuol continuare ad insinuare. L'asilo gestito dalla Suore per 90 anni è stato un'unicità che si è conclusa 3 anni fa. Ringraziamo la cooperativa che ha egregiamente gestito il servizio in questi 3 anni. Il contratto col Comune è scaduto e si poteva prolungare solo se sussistevano i presupposti di economicità per il comune".

Precisa ancora l'amministrazione comunale: "Questa formula, inserita dalla precedente amministrazione ha impedito anche solo di ipotizzare un prolungamento. I servizi per i bambini non peggioreranno, ma cambieranno. Per i cittadini invece ci saranno nuove opportunità come abbiamo visto in questi anni. Ad esempio il trasporto gratuito per tutti i bambini, i voucher per il centro estivo, l'estate card per gli adolescenti e da settembre uno sconto del 10% per tutti gli under 24 studenti che non avranno l'abbonamento gratuito ai mezzi di trasporto per recarsi a scuola".

Conclude la nota: "Il dispiacere è tanto, ma questo cambio di pagina era inevitabile, visto anche il calo drastico delle nascite. Se si lavora insieme, a volte facendo scelte dolorose, ma per il bene di tutti e non solo di qualcuno, si possono creare progetti migliori per tutti".