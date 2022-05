Asp San Vincenzo De' Paoli: Daniela Poggiali è il nuovo amministratore unico

L'Azienda di Servizi alla Persona San Vincenzo de' Paoli ha un nuovo Amministratore Unico. Si tratta della dottoressa Daniela Poggiali, attualmente pensionata, ma che ha ricoperto numerosi incarichi, tra i quali citiamo la dirigenza del settore cultura, turismo, servizi sanitari e servizi alla persona al Comune di Cervia e il ruolo di capo area servizi alla cittadinanza e alla persona – dirigente responsabile del servizio sociale associato dei comuni di Ravenna, Cervia e Russi.

"La dottoressa Poggiali ha un curriculum veramente ampio, una esperienza pluriennale in ambito socio-sanitario a cui si affianca una preparazione universitaria multidisciplinare - commenta Ilaria Marianini, presidente dell'Assemblea dei soci dell'Asp -. In queste settimane ha già dato prova della sua professionalità e della sua operatività, così non ci resta che augurarle un buon lavoro a Santa Sofia". Quello di amministratore unico è un ruolo strategico: svolge funzioni di indirizzo e verifica sulla gestione dell'azienda, nel rispetto delle prerogative e delle decisioni dell'assemblea, il tutto a titolo gratuito e senza retribuzione.

"Ringrazio della fiducia che mi è stata data - commenta Poggiali -. Per me è una forma di ringraziamento e restituzione per un lavoro nelle Istituzioni pubbliche che molto mi ha dato nel corso di trent’anni di impegno appassionato, nonché l’occasione di tornare nel territorio forlivese, dove ho sempre vissuto, ma da cui sono stata a lungo lontana. Ho riconosciuto da subito la passione degli Amministratori coinvolti e la competenza dei collaboratori, premesse per un lavoro di welfare di comunità, che spero possa vederci accanto".

"Contestualmente ad accogliere Poggiali - prosegue Marianini – desideriamo ringraziare l'amministratore unico uscente, il dottor Galeazzo Garavini, per la competenza, la disponibilità e la costanza che ha dimostrato in questi anni di collaborazione". Marianini, nei suoi ringraziamenti, si fa portavoce di tutti i soci dell'Asp: il sindaco del Comune di Civitella di Romagna Claudio Milandri, il sindaco del Comune di Galeata Elisa Deo, il sindaco del Comune di Premilcuore Ursula Valmori e il sindaco del Comune di Santa Sofia Daniele Valbonesi.