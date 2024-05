Braccio amputato nell'assalto esplosivo al bancomat: la banda lo abbandona lasciandolo agonizzante a terra

Un romeno di 36 anni, residente a Forlì, è rimasto gravemente ferito, con l'amputazione di un braccio, in un assalto esplosivo al bancomat della filiale di Riviera "Centro Diamante" di Cattolica. Il fatto è avvenuto nel cuore della nottata tra venerdì e sabato. L'ora del colpo è scattata alle 4: la banda, utilizzando la tecnica della "marmotta", hanno infilato il pacchetto con l'esplosivo nella fessura dello sportello automatico. Qualcosa tuttavia è andato storto nell'innesco, tanto che uno dei malviventi, poi identificato per un romeno 36enne residente a Forlì, è stato investito dall'esplosione.

Mentre i "colleghi" si sono dati alla fuga, l'uomo gravemente ferito è rimasto a terra, dove è stato trovato dai carabinieri accorsi sul posto in seguito all'esplosione. Lo straniero, soccorso dal personale del 118, è stato trasportato d'urgenza al "Bufalini" dove i medici non sono riusciti a salvare l'arto. Sono in corso le indagini dei carabinieri per individuare tutti i componenti della banda. Ingenti i danni alla struttura della filiale mentre, al momento, non è ancora chiaro se i malviventi siano riusciti ad asportare i contanti presenti nella cassaforte.