Assegnati gli aiuti agli studenti colpiti dall'alluvione dei quartieri San Benedetto e Romiti

L’associazione di volontariato Salute e Solidarietà ha deciso di destinare agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado residenti nei Quartieri San Benedetto e Romiti l’importo delle donazioni ricevute nei giorni dell’emergenza da parte di tantissime persone, non solo forlivesi. Un contributo dal valore complessivo di 9.000 euro, che ha permesso all’associazione presieduta da Giorgio Maria Verdecchia di dare sostanza a uno dei tantissimi progetti sociali rivolti alle famiglie e alla comunità che ne rappresentano una delle finalità statutarie e che si concretizzano proprio attraverso la sinergia e la stretta collaborazione con istituzioni e altre realtà associative del territorio.

La donazione delle somme raccolte si è svolta in due distinti momenti pubblici. Il primo giovedì 14 settembre alle ore 10.30 alla scuola primaria Dante Alighieri in viale Italia, 56, dove è stato consegnato un assegno del valore di 3.900 euro che permetterà a 13 ragazzi residenti nel quartiere San Benedetto e iscritti al primo anno delle scuole secondarie di secondo grado, di acquistare i libri di testo per l’anno scolastico appena iniziato. Erano presenti i genitori degli alunni, un gruppo di ragazzi cui è stato destinato il buono, i rappresentanti del Comitato di Quartiere, la cui presidente Loretta Poggi ha sottolineato il concetto e significato dell' "aiuto", del sostegno reciproco nei momenti di difficoltà come quelli recentemente vissuti, e dell’Istituto Comprensivo 4. Proprio la dirigente scolastica di quest’ultimo, Anna Starnini, ha voluto citare, parafrasandolo, un detto africano: "Per educare un ragazzo ci vuole un villaggio, ossia l’interazione e il concorso di tutte le componenti di una collettività: famiglia, scuola, contesto sociale, mondo delle associazionismo".

Il presidente si Salute e Solidarietà, Giorgio Maria Verdecchia, presente alla cerimonia insieme a Laura Gaspari e a Paola Piccinini che hanno curato gli aspetti organizzativi della donazione, oltre a ringraziare le rappresentanze dei territori e del mondo della scuola, ha reso omaggio soprattutto a chi ha rivolto all’associazione le donazioni in denaro, in modo spontaneo, contando sul fatto che poi, queste, sarebbero andate a coprire bisogni effettivi e concreti. E “Grazie” è stata la parola maggiormente pronunciata nel corso della breve e semplice cerimonia, specialmente da parte dei singoli genitori che ancora lottano quotidianamente con le conseguenze dell'alluvione.

La seconda cerimonia si è tenuta venerdì 15 settembre alle ore 17.30 alla scuola primaria Pio Squadrani in via Valeria, 14 e Salute e Solidarietà ha consegnato un ulteriore assegno pari a 5.000 euro il cui importo, sempre finalizzato all’acquisto di testi scolastici, verrà suddiviso tra 100 studenti residenti soprattutto nel quartiere Romiti, rappresentato dal presidente Stefano Valmori, ma anche nei quartieri Cava e Villanova e iscritti dal 2° al 5° anno di corso negli istituti d’istruzione superiore forlivesi.

Un momento che è stato condiviso con la Protezione Civile di Forlimpopoli, anch’essa promotrice di una donazione di 2.000 euro a favore della scuola del quartiere, a sottolineare uno sforzo che unisce tutta la comunità e che si è concluso con un brindisi assieme rivolto agli studenti, alcuni dei quali presenti, e al loro futuro. Nella speranza che possano sempre guardarlo, e costruirlo, con fiducia. Come ha dichiarato la professoressa Giorgia Picchi, collaboratrice della dirigente scolastica dell’Istituto Comprensivo 5 e responsabile del plesso della scuola secondaria di primo grado “Mercuriale”, "molti ragazzi anche delle scuole medie hanno dato una grande mano nell’emergenza: i più grandi hanno spalato fango, i più piccoli lo han fatto in altri modi, ma tutti si sono meritati un 10 in pagella in Educazione Civica. Forse non conoscono a memoria la Costituzione, ma l'hanno con il loro comportamento applicata nel suo significato più vero e profondo".