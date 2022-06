L'assemblea della Cgil: "Guerra e covid hanno acuito le disuguaglianze nella nostra società"

Gap salariale tra uomini e donne, emergenza climatica, conflitto in Ucraina e pandemia e le conseguenze sulla società e sul mondo del lavoro, a livello internazionale, e pandemia. Sono numerosi gli argomenti affrontati venerdì mattina all'assemblea territoriale della Cgil, ospitata nel salone comunale di Forlì. Il segretario generale della Cgil, Maria Giorgini, dopo aver ricordato il giornalista e presidente dell’Ail Forlì-Cesena, Gaetano Foggetti, prematuramente scomparso giovedì, ha affrontato molti temi tutti legati all’attualità.

Giorgini ha evidenziato come "questo conflitto e la pandemia abbiano acuito le disuguaglianze, anche nel nostro paese dove le disuguaglianze sono il risultato di trent’anni di politiche di neoliberismo" e "vi è l’urgenza di una riforma complessiva del mercato del lavoro, per ridurre la precarietà, e di una riforma fiscale". In Italia vi sono persone che pur lavorando guadagnano meno di 10.000 euro l’anno, su questa situazione Giorgini ha sottolineando l’importanza "della contrattazione collettiva, nazionale e territoriale, la necessità di eliminare i contratti pirata e di ridurre le tipologie di contratto applicabili, tutto al fine di continuare la lotta al precariato".

"Non possiamo cedere la sanità al privato, come se la pandemia non ci avesse insegnato nulla, dobbiamo valorizzare il lavoro pubblico", ha proseguito il segretario della Cgil, che ha parlato anche della gestione delle pensioni future e dell’emergenza climatica, di gap salariale tra uomini e donne, part-time involontari, del calo del tasso di natalità e della piaga del caporalato; e guardando al territorio forlivese ha espresso la preoccupazione per il rischio di lasciare indietro i piccoli centri dopo l’uscita di Forlì dall’Unione dei Comuni.

Pace, giustizia sociale, tutele sul lavoro e tutela della democrazia saranno anche al centro della manifestazione Cgil, in programma a Roma sabato 18 giugno in Piazza del Popolo. Nel corso dell’Assemblea Territoriale l’assessore Paola Casara del Comune di Forlì ha portato i saluti dell’amministrazione, ribadendo "l’importanza di lavorare insieme per il lavoro, i giovani e il territorio". A concludere l’Assemblea l’intervento di Massimo Bussandri, segretario Generale Cgil Emilia Romagna. Hanno partecipato inoltre Anpi, Libera, Udu, La Rete degli Studenti Medi e il Centro Pace “Annalena Tonelli” di Forlì, Auser e Federconsumatori.