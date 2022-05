Focus su sanità e benessere termale, al padiglione delle Feste il punto con l'assessore regionale

Martedì 10 maggio, alle 18, presso il Padiglione delle Feste delle Terme sarà in visita a Castrocaro Terme e Terra del Sole l'assessore Regionale alla Sanità Donini. L'assessore verrà ricevuto nel Padiglione delle Feste del Ght: alla presenza della sindaca, della dottoressa Magnani e dal direttore Sanitario Conti, verrà presentato lo sviluppo dell'attività sanitaria regionale, anche in sinergia con gli Enti Comunali e i gruppi clinici ed ospedalieri privati, in un'ottica di avvicinamento dei servizi sanitari verso il Cittadino.

Verrà evidenziata la sinergia fra amministrazione comunale e Terme, all'interno del concetto di "benessere" a tutto tondo, e dello sviluppo della sanità di prevenzione oltreché di cura, con la presentazione delle nuove attrezzature di diagnostica del Gruppo Gvm. Ampio spazio verrà dato alla presentazione del Progetto della Casa di Comunità già finanziata dal Pnrr: progetto voluto da questa Amministrazione in collaborazione con la AUSL Romagna, e che verrà terminato entro il 2025.