Assicurazioni, le cinque big salvano la compagnia 'Eurovita': si può tornare a riscattare le polizze

Novità positive sul caso Eurovita, la vicenda dei risparmiatori coinvolti si avvia verso il lieto fine. Dal 1 novembre sarà possibile di nuovo esercitare il diritto di riscatto, ma attenzione ai tassi. Ne dà notizia Ferconsumatori Forlì-Cesena che ha seguito la vicenda da vicino.

"Il 26 settembre Ivass ha incontrato le Associazioni dei Consumatori tra cui anche noi di Federconsumatori per fornire le notizie in merito all'andamento dell'operazione di salvataggio della compagnia. Le comunicazioni offerte danno ampia conferma dell'ottimismo sul buon esito della vicenda fin dall'inizio espresso dalla nostra associazione. Infatti, rispettando i tempi inizialmente previsti, è stata costituita tra le cinque compagnie aderenti all'iniziativa la nuova società “Cronos Vita” che, una volta acquisite le autorizzazioni da parte di Ivass, entro il 31 ottobre subentrerà nell'intero compendio di Eurovita. Tutte le polizze transiteranno alla nuova compagine, in continuità con le condizioni originarie di contratto, che non subiranno alcuna modifica".

Federconsumatori spiega che "la finalità della Cronos sarà quella di garantire in tempi brevi una continuità nell'attività di Eurovita, solo in successivo momento le polizze verranno ripartite tra UnipolSai, Intesa Vita, Generali, Allianz e Poste Vita. La situazione può ritenersi normalizzata e non vi sono, a oggi, elementi che giustifichino allarmi. A partire dal 1 novembre sarà possibile nuovamente esercitare il diritto di riscatto. In merito, stante peraltro l'affidabilità delle compagnie coinvolte, è consigliabile valutare attentamente l'opportunità di ricorrere al riscatto anticipato della polizza, limitandolo al caso di assoluta necessità dell'assicurato".

"Si tenga conto, infatti, che con i tassi attuali si rischierebbe di incorrere in significative perdite economiche. La nostra associazione al livello provinciale sta seguendo 172 cittadini a cui si aggiungono circa 20 appuntamenti fissati nelle prossime ore. Noi come Federconsumatori Forlì-Cesena Aps assieme a Federconsumatori Regionale e Nazionale continueremo a vigilare sulla vicenda perché sia garantita la tutela di tutti i sottoscrittori. Infine consigliamo tutti coloro che non hanno aperto nessun pratica in merito di contattarci al più presto possibile per fissare un appuntamento sia a Forlì che a Cesena. Forlì Tel 0543 371170 Cesena Tel. 0547 642134".