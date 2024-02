Alluvione, assistenza per richiedere i ristori: ci sarà uno sportello specifico per i cittadini per velocizzare le pratiche

Sportelli di assistenza per i cittadini alluvionati alle prese a richiedere ristori dopo i danni subìti dallo tsunami di acqua e fango dello scorso maggio. E' la disposizione del Commissario straordinario alla ricostruzione, il generale Francesco Paolo Figliuolo. Gli sportelli entreranno in funzione a Forlì dal mese di marzo e saranno operativi tre giorni alla settimana. La loro funzione sarà quella di fornire assistenza e consulenza per l’istruttoria di primo livello a favore dei Responsabili unici del procedimento (Rup) dei comuni, nonché per la redazione delle perizie asseverate a favore dei tecnici abilitati, utili per la compilazione e l’inoltro delle domande di contributi da parte di famiglie e imprese tramite la piattaforma informatica “Sfinge Alluvione 2023” della Regione Emilia Romagna.

Gli sportelli di assistenza saranno composti da personale della Struttura commissariale e tecnici di Invitalia, Agenzia del Ministero dell’Economia e delle Finanze deputata alla fase istruttoria di secondo livello. "Tali misure sono state adottate dal generale Figliuolo in seguito alle risultanze emerse nel corso delle attività svolte a Ravenna, Forlì e Bologna la settimana scorsa - informano dal ministero -. Si è trattato di confronti tecnici promossi dallo stesso Commissario straordinario, nel corso dei quali il personale della Struttura commissariale, unitamente ai rappresentanti della Regione Emilia Romagna, di Invitalia e della piattaforma “Sfinge”, hanno fornito ai tecnici degli enti locali e ai periti di tutti gli ordini professionali precise indicazioni su come gestire le istruttorie e impiantare le perizie, per agevolare e velocizzare la ricostruzione privata sul territorio emiliano romagnolo."

"Le ultime misure adottate testimoniano ancora una volta l’intento primario di procedere, nel pieno rispetto della legalità e con tempi celeri, al ristoro di tutti i danni subiti da famiglie e attività produttive, tramite le risorse economiche che sono già nella disponibilità del Commissario straordinario alla ricostruzione", viene chiarito nella nota.