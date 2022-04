Assistenza e solidarietà: il progetto "Forlì per il Libano" continuerà

Il Libano è un paese martoriato da endemici conflitti etnico-religiosi che uniti all’annosa crisi politica ha portato il Paese ad un irrefrenabile declino socio-economico. In grave difficoltà, per mancanza di fondi, sono il comparto scolastico e sanitario con carenza di materiale di cartolibreria e di presidi ospedalieri come farmaci, latte in polvere, pannolini e materiale di primo soccorso. Anche le infrastrutture sono carenti e non garantiscono la distribuzione di energia elettrica ed acqua potabile in maniera capillare.

Sotto l’egida delle Nazioni Unite, il 66esimo Reggimento Fanteria Aeromobile "Trieste" di Forlì, comandato dal colonnello Marco Licari, ha avuto il compito di contribuire alla ricostruzione del tessuto sociale libanese attraverso la Cooperazione Civile-Militare (Cimic) in supporto alla popolazione e alle autorità e Istituzioni locali. Il contingente italiano, inoltre, è il più numeroso nell’ambito della missione Unifil. In tale contesto, lo scorso settembre, il colonnello Licari ha lanciato un appello alla città di Forlì per aiutare alla popolazione libanese attraverso donazioni in denaro e materiali di prima necessità. A questa richiesta di aiuto, coordinata dal Comune di Forlì con il progetto “Forlì per il Libano”, hanno risposto prontamente diverse Associazioni e tutti i Lions Club della Zona A - 2° Circoscrizione con una donazione complessiva che ha raggiunto i 5.100 euro.

Il punto della situazione su questo percorso di solidarietà, che ha incluso anche la raccolta, il trasporto e la distribuzione degli aiuti, è stato fatto giovedì, in occasione di un intermeeting organizzato da tutti i Lions Club della Provincia di Forlì-Cesena (Zona A - 2a Circoscrizione) e dai Leo Forlì. L'incontro si è svolto alla presenza del colonnello Licari, di Hasan Dbouk, sindaco della di Tiro, città destinataria degli aiuti, di Gian Luca Zattini, sindaco di Forlì, di Rosaria Tassanari, assessore al Welfare, e del Governatore Lions Club Distretto 108A Franco Saporetti.

"Forlì con il Libano è un progetto di assistenza e solidarietà nato lo scorso anno che continuerà anche in futuro - ha affermato durante il corso dell'iniziativa il colonnello Licari -. La presenza a Forlì del sindaco di Tiro, la realtà più importante della zona dove opera il 66esimo Reggimento Aeremobile Fanteria Trieste, rappresenta la testimonianza del lavoro svolto e conferma che stiamo operando in modo tangibile per la soluzione dei problemi del territorio del sud del Libano, dove siamo in missione, e più in generale di quel paese".

Su questi aspetti si è dichiarato d'accordo, Hasan Dbouk, sindaco di Tiro, che ha ricordato il ruolo svolto dai contingenti dei soldati inviati dell'Onu dopo la guerra del 2006. Ha sottolineato inoltre il ruolo importantissimo, per far fronte alle esigenze più elementari della popolazione, delle tante iniziative di solidarietà avviate da più parti in Italia, come a Forlì. Il Governatore Saporetti ha concluso l'incontro facendo appello alla necessità di fare in modo che la pace trionfi ovunque.