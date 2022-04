Assistenza h24 per le emergenze, si alza il sipario su due nuove ambulanze della Croce Rossa

Due nuove ambulanze della Croce Rossa ed una terza in arrivo entro la fine dell'anno per assicurare assistenza h 24, con interventi tempestivi a Forlì e Meldola. I primi due mezzi acquistati dalla Croce Rossa sono stati presentati sabato davanti al Grand Hotel di Vecchiazzano. L'investimento è stato di circa 170 mila ed entreranno subito in servizio al posto delle ambulanze che saranno mandate in 'pensione'.