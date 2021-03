Vaccini covid alla Fiera, la Protezione Civile di Forlimpopoli al fianco degli anziani

Da lunedì le associazioni di Protezione Civile Valerio Grassi di Forlimpopoli e Il Molino di Bertinoro, insieme ad altre Associazioni di Volontariato del territorio, garantiscono il servizio di accoglienza al punto per le vaccinazioni Covid-19 allestito dall'Ausl Romagna alla Fiera di Forlì. A questo impegno, si unisce quello dell’Associazione di Forlimpopoli a supporto dell’accoglienza per le vaccinazioni alla Casa della Salute di Forlimpopoli.

Anche se l’Agenzia Regionale il Coordinamento Provinciale di Protezione Civile, che hanno gestito e coordinato questo servizio sin dai primi giorni del 2021, hanno deciso di sospendere questa attività, le associazioni di Forlimpopoli e Bertinoro, insieme e in accordo con altre, hanno deciso di continuare ad occuparsi dell’accoglienza presso la Fiera di Forlì e la Casa della Salute di Forlimpopoli.

"L’assistenza alla popolazione più anziana è un dovere fondamentale per le nostre associazioni - dichiara la presidentessa di Forlimpopoli, Marta Benvenuti - soprattutto in un momento in cui il virus pare riacutizzarsi. Siamo consapevoli dei rischi attuali, ma i nostri volontari sono i primi a voler scendere in campo, nel rispetto di tutte le normative vigenti per la propria sicurezza e salvaguardia, per supportare i cittadini aiutandoli e indirizzandoli in momenti importanti e delicati come quello della vaccinazione".