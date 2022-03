Assistenza sanitaria per i profughi ucraini, tutte le disposizioni: c'è anche un servizio di sostegno psicologico

"I profughi ucraini in fuga dalla guerra - sia quelli ospitati nei Centri di accoglienza attivati dalla prefettura e da altri sistemi di accoglienza gestiti in collaborazione con i Comuni, sia quelli che entrano in Italia in autonomia - possono usufruire di qualunque servizio o prestazione sanitaria, secondo le regole e le modalità ordinarie previste dal Servizio Sanitario". A renderlo noto è l'Ausl Romagna, specificando che "per accedere all'assistenza sanitaria occorre essere in possesso della tessera Stp (Straniero temporaneamente presente), che ha una validità di 6 mesi". La tessera viene rilasciata dall'Ausl su elenchi trasmessi dalle Istituzioni (ad esempio Prefettura, Comuni e altri enti) o, per chi entra in Italia in autonomia, può essere richiesta direttamente ai sportelli dell’Ausl.

Tamponi di screening per infezione da coronavirus

I profughi ucraini vengono presi in carico dal Dipartimento di Sanità Pubblica dell'Ausl per essere sottoposti a screening per l’infezione da coronavirus: viene effettuato un tampone antigenico o molecolare, indipendentemente dallo stato vaccinale, entro 48 ore dall'ingresso in Italia. Chi risulta positivo e i relativi contatti sono assistiti e gestiti secondo i protocolli vigenti.

Assistenza Psicologica

E’ attivo anche un servizio di sostegno psicologico per accogliere e supportare le persone maggiormente fragili.

Contatti

L’Ausl della Romagna ha messo a disposizione il seguente indirizzo di posta elettronica dedicato emergenza.ucraina@auslromagna.it a cui possono scrivere anche i cittadini ucraini indicando il proprio nome cognome, luogo di domicilio, recapito telefonico per poter essere ricontatti. In caso di necessità è possibile rivolgersi anche al seguente numero di telefono: 0541/707385 attivo dal lunedì al sabato dalle 10 alle 13 alla quale risponde un operatore in lingua ucraina per le necessità di competenza sanitaria.

Ulteriori indicazioni sull’accoglienza

Viene ricordato che "i profughi ucraini devono segnalare la propria presenza sul territorio rivolgendosi agli enti preposti (ad esempio Questura o Carabinieri). Il Ministero dell’Interno e dal Dipartimento della Protezione Civile ha predisposto una scheda informativa per i cittadini ucraini che sono entrati e stanno entrando in Italia. La scheda è disponibile in italiano, ucraino e inglese accedendo al sito della Polizia di Stato". La Regione Emilia-Romagna ha predisposto una pagina web di informazioni e documentazione per l'assistenza sanitaria dei profughi provenienti dall'Ucraina.

Gli sportelli

FORLI'

Via Colombo, 11

Dal lunedi' al venerdì dalle ore 7:30 alle ore 12:45

Il sabato dalle ore 7:30 alle ore 12:30

Tel. 0543/733656 - 0543/733678

FORLI'

Via Carlo Forlanini, 34

Accettazione ospedaliera

Dal lunedì al venerdì dalle 7:30 alle 13:00

Inoltre il lunedì e il mercoledì dalle 14 alle 17

Il sabato dalle 07:30 alle 12:30

Tel. 0543/731880 - 0543/731870

CIVITELLA DI ROMAGNA

Via XX Settembre, 6

Il lunedì e il giovedì dalle ore 10:30 alle ore 13:00

Tel. 0543/735491

CUSERCOLI DI CIVITELLA DI ROMAGNA

Via Antonio Carini, 3

Il mercoledì dalle 15:00 alle 17:00 e venerdì dalle 10:30 alle 13:00

Tel. 0543/735582

DOVADOLA

Via Nazionale, 16

Il mercoledì 12:30 – 14:00 e venerdì dalle 7:30 alle 13:00

Tel. 0543/733910

FORLIMPOPOLI

Via Duca d'Aosta, 33

Dal lunedi' al venerdì dalle ore 7:15 alle ore 12:45

il sabato dalle ore 7:15 alle ore 12:30

Tel. 0543/7332070 - 0543/733321

GALEATA

Via Castellucci, 6/8

Il lunedì dalle 14:30 alle 17:30

il mercoledì dalle 10:00 alle 13:00

Tel. 0543/735475

MELDOLA

Piazza Felice Orsini, 12

Dal lunedi' al venerdì dalle ore 8:00 alle ore 13:00

Inoltre martedì e giovedì pomeriggio dalle 14:15 alle 16:30

Tel. 0543/733983

MODIGLIANA

Piazza Oberdan, 6/A

Dal lunedì al venerdì dalle 7:30 alle 13:00

e il sabato dalle ore 7:30 alle ore 10:30Tel. 0543/735432 - 0543/733433

PORTICO E SAN BENEDETTO

Piazza Marconi, 3

Il lunedì dalle ore 11:00 alle ore 13:00

Tel. 0543/735588

PREDAPPIO

Via Trieste, 4

Il martedì - giovedì - venerdì - sabato dalle ore 8:00 alle ore 12:15

Tel. 0543/733071

PREMILCUORE

Via Valbura, 1

Il martedì dalle ore 10:00 alle ore 12:00 e il venerdì dalle ore 15 alle ore 17:00

Tel. 0543/733902

ROCCA SAN CASCIANO

Via San Francesco, 2

Lunedì dalle 8:00 alle ore 10:30 e il mercoledì dalle ore 7:30 alle ore 12:00

Tel. 0543/733950

SANTA SOFIA

Via Valbonesi, 1

Dal lunedì al sabato dalle 7:30 alle 13:00

Tel. 0543/733875 - 0543/733876

CASTROCARO TERME E TERRA DEL SOLE

Martedì e giovedìdalle 7,30 alle 13,30 e dalle 14,30 alle 16,30

TREDOZIO

Viale Repubblica, 28

Il martedì e il giovedì dalle ore 7:30 alle ore 13:00

Tel. 0543/735470