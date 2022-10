Assistere un malato di Sla: un corso di formazione al Refettorio dei Musei San Domenico

Venerdì, dalle 14,30 alle 18,30, la sala Refettorio dei Musei S. Domenico ospiterà un incontro formativo per il personale sanitario dell’Ospedale e Distretto di Forlì, organizzato dall’Ordine delle Professioni Infermieristiche di Forlì-Cesena e dalla sezione Aisla di Forlì-Cesena, con il patrocinio dell'Ausl Romagna, del Comune di Forlì e con il sostegno della Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì. Il corso vuole approfondire l’attuale stato dell’assistenza alle persone con Sla nel nostro territorio, alla luce della imminente adozione del Percorso Diagnostico e Terapeutico Aziendale nella Sla, costruito con modalità collaborativa fra i diversi operatori del percorso di continuità assistenziale.

Il Pdta è lo strumento per la presa in carico della persona malata di Sla e della sua famiglia in tutte le fasi di malattia e dovrà garantire omogeneità dei criteri di diagnosi, tempestività di accesso e miglior qualità clinica e assistenziale rispetto ai complessi bisogni dei singoli pazienti, compreso la gestione delle emergenze e le scelte di fine vita. La Sla è una rara malattia neurodegenerativa del sistema motorio ad insorgenza in età adulta, progressione peggiorativa nel giro di pochi anni, tuttora senza una terapia in grado di contrastarla. I bisogni assistenziali alle persone con Sla sono enormi e complessi.

Fondamentali sono la collaborazione, il dialogo e la condivisione tra la persona malata, il personale sanitario e socio-assistenziale, i caregivers, i famigliari, affinchè la persona raggiunga piena consapevolezza delle scelte terapeutiche e assistenziali che è chiamato a compiere durante il decorso della malattia, come è nel suo diritto e secondo le norme vigenti. Per i malati di Sla, i caregivers e le famiglie sarà possibile seguire il corso di formazione in diretta streaming .