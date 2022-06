Il nome di Dino Amadori perpetuato anche con una nuova associazione: "Ricerca, volontariato e formazione"

Il nome di Dino Amadori perpetuato nell'intitolazione di una nuova associazione che si occuperà di solidarietà e beneficenza. E' stata presentato lunedì mattina il sodalizio dedicato alla memoria del Professor Dino Amadori, un gigante della lotta ai tumori in Romagna e non solo. Il battesimo dell'associazione si tiene con un evento benefico e celebrativo dedicato al grande medico e al suo contributo alla ricerca contro il cancro.

L'associazione “Dino Amadori Ets” si prefigge in primis di divulgare e sensibilizzare sui principali valori identitari in cui credeva il medico: la ricerca, il volontariato e la formazione . “Tale mission sarà svolta tramite iniziative di interesse sociale, collocandosi in contesti quali le organizzazioni di volontariato per promuovere e integrare interventi contro i tumori in settori non sufficientemente coperti dal Servizio Sanitario Nazionale”, spiega Giovanni Amadori, figlio e promotore del sodalizio – assieme al fratello, il medico Andrea Amadori. Sempre Giovanni Amadori: “Penso alla ricerca, alla prevenzione e ai finanziamenti necessari per supportarla, partendo dal loro cuore pulsante: il volontariato e le iniziative private. E ciò per consentire a tutti di beneficiare di quanto troppo spesso è appannaggio di pochi, onde eliminare i divari ormai troppo spesso cronici che ci dividono ed allontanano”.

E conclude: “La ricerca è per me un percorso in una gara a ‘staffetta’ dove ciascun partecipante non compete con gli altri, trovandosi piuttosto a gareggiare per tutta la comunità, sempre prefiggendosi l’obiettivo di portare il proprio ‘testimone’ a chi lo segue senza mai fermarsi: il traguardo si sposta sempre in avanti. Un traguardo verso cui tutti devono correre in un’unica squadra in una ‘realtà ideale’ in una gara stimolante ed affascinante: lo stimolo per la ricerca, per definizione , deve avere un orizzonte infinito solo apparentemente irraggiungibile”.

L'evento di debutto è in programma per venerdì 17 giugno al parco Terme di Panighina (via Consolare 2002), con una cena con concerto. Il costo di partecipazione è di 35 euro, con 10 euro che saranno devoluti per ogni partecipante alla ricerca a favore dell'Irst, dello Ior e dell'associazione Loto. A nome di quest'ultima interviene Sandra Balboni, Presidente Loto Odv: “Dino Amadori è mancato nel gennaio 2020: non ha fatto in tempo a vedere il mondo cambiare radicalmente a causa della pandemia, ma era presente pochi giorni prima alla nascita ufficiale del comitato territoriale di Loto Forlì. Mi piace pensare che questo sia una sorta di messaggio e un segno della grande fiducia che il dott. Amadori riponeva in Loto. Sostenere i progetti di Loto significa soprattutto sostenere centinaia di donne che convivono quotidianamente con una diagnosi di tumore ginecologico, accompagnandole in una quotidianità spesso molto complicata. E questo Dino Amadori lo aveva capito subito, sin da quel primo incontro di due anni fa”.