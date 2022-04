Ha dedicato il suo tempo al volontariato e agli anziani. L'associazione I due Tigli piange la sua presidente

L'associazione "I due Tigli" di via Orceoli piange la prematura scomparsa della sua presidente Milena Babbi. Milena, generosa, tenace, piena di energia positiva, e sempre ricca di progetti e idee, figura espressione di un volontariato sociale sempre in aiuto dei più deboli. Se ne è andata dopo aver combattuto una brutta malattia. "Si è prestata senza mai risparmiarsi alla realizzazione di progetti e attività, rendendo l'associazione luogo di incontro e di socializzazione per anziani e non solo", ricordano i soci dell'associazione, circa 320 gli iscritti, che si stringono al dolore della famiglia, del marito William, del figlio Enrico e delle amate sorelle. La sepoltura è fissata per lunedì (19 aprile), alle 16, con partenza dalla camera mortuaria di Vecchiazzano verso la Chiesa della Pianta.