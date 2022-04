Associazione "Il delfino", rinnovate le cariche del direttivo: Gianfranco Mazzolani eletto presidente

Si sono svolte domenica scorsa le elezioni per il rinnovo del direttivo dell’Associazione Anziani “Il Delfino” di Forlì. Il seggio era stato allestito nella sede dell’Associazione Anziani e vi hanno partecipato ben 108 votanti dei 236 soci aventi diritto al voto, con una percentuale di partecipazione del 45,76%. Sono state espresse 287 preferenze suddivise nei 18 candidati che ambivano alla elezione degli 11 componenti del Consiglio Direttivo. Lunedì si è svolto il Consiglio che ha ratificato i risultati personali raggiunti, il primo degli eletti era stato Gianfranco Mazzolani con ben 51 preferenze espresse, e sono state elette le cariche. E' stato nominato presidente dell'AssociazioneMazzolani, mentre è vice presidente provvisorio Mario Rabiti. Tesoriere e economo è Domenico Sellistri coadiuvato da Paolo Fanelli. Segretaria è Alessandra Capelli, mentre il responsabile dell’area ortiva di Via Tavollo sarà Giuliano Ortolani. Sono inoltre stati nominati consiglieri del Direttivo Anna Sasdelli, Vittorio Cimatti, Giuseppina Massa, Giuseppe Bertolino, Angelo Brusaporci, Evalio Tassani e Gino Magini.

L’associazione Anziani “Il Delfino” si è costituita 26 anni fa come associazione anziani dell’allora Circoscrizione numero 2 del Comune di Forlì. Negli anni è stata punto di riferimento per numerose iniziative rivolte agli anziani e non solo, divenendo luogo indiscusso per le attività sociali e ricreative del territorio ovest della città. Dalle attività di socializzazione e di aggregazione come la scuola di ballo e il gioco delle carte, ai pranzi e alle gite sociali, iniziative di beneficenza e iniziative culturali e ricreative in collaborazione con le scuole del territorio, l’attività di gestione dell’area ortiva di Via Tavollo e la ginnastica posturale per mantenersi attivi e in forma. Tantissime attività che riprenderanno, dopo l’arresto forzato dovuto alla pandemia, mentre alcune con le dovute precauzioni non sono mai state interrotte. Tutte le iniziative organizzate sono essenziali e necessarie per evitare l’isolamento sociale delle tante persone anziane che vivono sole e di chi vuole trascorrere la propria le giornate in compagnia e con il sorriso.

Le attività riprenderanno anche nella sede decentrata di Via Locchi, 9 nella sala polifunzionale, nel Quartiere Romiti, grazie al progetto che è stato co-finanziato dal Comune di Forlì, "Sempre verde - Sentirsi eternamente monelli per rimanere entusiasti, vivere e ridere dell'età", che prevede corsi di teatro dialettale, di allenamento della memoria e di conoscenza informatica sull’uso dello smartphone in collaborazione con il gruppo scout dei Romiti. Per Informazioni sulle nuove attività: 3792649667 oppure centroildelfinofc@gmail.com