Rogo al Gigante da 7 milioni di euro, raffica di assoluzioni nel processo per incendio colposo

Tutti assolti dal reato di incendio colposo. E' la decisione che ha assunto il Tribunale Penale di Forlì (giudice De Leva), sulla vicenda del rovinoso incendio del centro commerciale “Il Gigante” che si verificò nei giorni dell'8-9 Marzo 2013. I danni furono ingenti, ammontanti a circa 6-7 milioni di euro e diverse le aziende coinvolte come danneggiate in quello che è il primo grande polo commerciale realizzato in città, parallelo all'autostrada A14 a Pieve Acquedotto.

Sono stati assolti gli imputati Marcello Rivizzigno, Giampiero Sughi (progettisti il primo del tetto e il secondo dei pannelli fotovoltaici, difesi da Marco Martines), Daniele Tumidei (proprietario dell'impianto fotovoltaico, difeso da Fabio Malpezzi e Carmelo Marcello), nonché Stefano Bartoletti, Maurizio Mantellini ed Alessandro Magalotti di Stema s.r.l. (difesi da Paolo Campisi ed Elio Dogheria). Non è passata quindi la l'impostazione accusatoria, che aveva ipotizzato a carico degli imputati la responsabilità per incendio colposo. In particolare, per quanto riguarda gli amministratori di Stema s.r.l., non è stata ritenuta provata l'ipotesi che l’incendio sia partito dalla batteria di un muletto in carica di notte, come inizialmente ipotizzato dai Vigili del Fuoco. "Il Giudice ha escluso, con riferimento all’innesco dell’incendio, qualsiasi violazione delle norme di prevenzione incendi", spiega la nota dell'avvocato Dogheria. L'incendio fu particolarmente distruttivo perché si propagò principalmente sul tetto tramite la struttura di supporto dei pannelli fotovoltaici, nella cui realizzazione, però, il giudice non ha ravvisato eventuali mancanze sul profilo della prevenzione incendi.