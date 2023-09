Sanità, assunti cinque logopedisti. "Si riducono i tempi di attesa per le visite"

Novità per l'Unità operativa di Neuropsichiatria Infanzia e Adolescenza dell’ospedale "Morgagni-Pierantoni" di Forlì. Come preannunciato dall'Ausl Romagna, a seguito del concorso espletato a luglio, sono stati assunti cinque logopedisti. Tre sono stati assunti a copertura di posti vacanti, utilizzando la graduatoria di mobilità esterna e di concorso pubblico (due già in servizio da settembre ed uno in fase di arruolamento a partire da ottobre), mentre gli altri due per incremento dell'organico (uno che entrerà in servizio dal 25 settembre e l’altro dal 1 ottobre). "Queste nuove acquisizioni di personale contribuiranno al potenziamento del servizio di presa in carico dei pazienti e permetteranno di ridurre i tempi di attesa per le visite di valutazione logopedica pediatrica", informa l'Ausl Romagna.

Era stata Valentina Castaldini, capogruppo di Forza Italia in regione, attraverso un'interrogazione, a rimarcare la problematica "della prolungata attesa di 165 pazienti pediatrici che, a Forlì, devono avere una prima valutazione del disturbo dell’apprendimento e del disturbo del linguaggio". L'Ausl Romagna aveva replicato facendo presente che "nel mese di luglio è stato espletato un concorso per l'assunzione di professionisti logopedisti" e che erano partiti i telegrammi di assunzione, finalizzati al potenziamento del servizio di presa in carico dei bambini in lista di attesa per il trattamento di logopedia. Ora l'ufficialità dell'arrivo di cinque logopedisti.