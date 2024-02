Tre agenti per 5 municipi, l'Unione assume vigili: "Ma il progetto di una grande unione dei Comuni non andrà avanti"

Entro il mese di marzo verranno effettuate quattro nuove assunzioni nell'Unione dei Comuni della Romagna Forlivese, a supporto dello sportello unico delle attività produttive, del servizio informatico e della Centrale Unica di committenza, mentre a brevissimo verrà indetta una procedura selettiva per rimpiazzare due agenti di polizia locale in uscita. Un provvedimento “tampone” in attesa di riorganizzare l'Unione dei Comuni, che probabilmente non sarà più un unico ente.

A dare l'annuncio delle nuove assunzioni è Francesco Tassinari, presidente dell'unione dei comuni della Romagna forlivese e sindaco di Dovadola, un ente ormai in evidente affanno e con difficoltà a gestire i servizi affidati dai Comuni, specialmente dopo l'uscita del Comune di Forlì. Il problema maggiore è quello della Polizia Locale. Dopo Forlì, dal 30 giugno uscirà dal corpo unico dell'Unione dei Comuni anche il Comune di Castrocaro, la cui polizia municipale volge funzione di riferimento per le vallate del Tramazzo (Tredozio, Modigliana) e Montone (Portico, Rocca San Casciano, Dovadola), fornendo supporto logistico e coordinamento del territorio. Dopo questo cambiamento resteranno 3 agenti senza un ufficiale di coordinamento a coprire gli altri 5 comuni. La denuncia era arrivata dai sindacati Cgil, Cisl e Uil.

Sulla Polizia Locale scrive Tassinari: “Le difficoltà che sta incontrando la nostra Unione non sono di immediata soluzione e l’uscita del comune di Forlì ha senza dubbio influito ad aggravare una situazione già in affanno da anni. La riduzione del personale – da più di 200 a poco più di 60 – è legata sostanzialmente alla reinternalizzazione del personale della Polizia Locale: in capo all’Unione sono rimasti, oltre al personale già in forza alla medesima, gli agenti di polizia locale che a suo tempo erano stati trasferiti dai singoli comuni, oltre alla figura del comandante , mantenendo pertanto invariata una situazione di fatto ante costituzione Unione”.

Il presidente fa inoltre sapere che non si procederà con la strada inizialmente presa della grande unione dei comuni unica senza Forlì, formata cioè dai 14 Comuni del Forlivese rimasti dopo l'uscita del capoluogo: “ La modifica della legge regionale 21/2012 in merito alla riforma degli Ambiti territoriali, approvata nel dicembre 2023, è un’opportunità da valutare e da cogliere, attraverso collaborazioni e studi di fattibilità in team con l’assessorato del riordino territoriale della Regione Emilia Romagna, proprio per trovare soluzioni organizzative e gestionali più consone ad un territorio estremamente variegato, sia in termini geografici che economici, che non consente di portare avanti il progetto a suo tempo approvato per la coesione di una grande unione, probabilmente ambizioso nei contenuti ma volto ad una politica sussidiaria del territorio”, conclude Tassinari.