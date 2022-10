Il Comune mette all'asta auto, furgoncini e anche il mitico motorino "Grillo"

Il 29 novembre, alle ore 9.30 in seduta pubblica, presso il Servizio Infrastrutture Mobilità Verde del Comune di Forlì con sede in Piazza A. Saffi, 8 Forlì, avrà luogo un pubblico esperimento d’asta, per la vendita dei veicoli di proprietà comunale. I veicoli oggetto di compravendita possono essere visionati presso l'Autoparco Comunale sito in via Pandolfa 37 (o altro deposito sito nel territorio comunale a seconda del veicolo) entro le 12 del 22 novembre previo appuntamento telefonico, con congruo anticipo, al numero 0543.712187 (tutti i giorni feriali, sabato escluso, dalle 8 alle 12). In tale occasione verrà fornito l’indirizzo esatto presso cui è possibile visionare il veicolo richiesto. Tra i mezzi all'asta c'è anche il cinquantino "Grillo", mentre tra le auto due "Volkswagen Lupo". I dettagli del bando sono pubblicati nell'albo pretorio (alla pagina internet https://trasparenza.comune.forli.fc.it/web/trasparenza/albo-pretorio/-/papca/display/357403?p_auth=YxVtGSOW).