L'Ausl Romagna eredita una Harley: il gioiello motociclistico viene messo all'asta

Un autentico gioiello a disposizione dei collezionisti. E' fissata a 6.800 euro la base d'asta di una Harley Davidson che l'Ausl Romagna ha ricevuto in eredità e che ha deciso di mettere in vendita per l'acquisto di dispositivi sanitari. Il mezzo, immatricolato il 21 maggio del 2009, ha appena 28.718 chilometri. Chi vorrà presentare un'offerta potrà prendere visione della moto, che si trova all'officina meccanica di Fabrizio Bartolini in via Dell'Artigianato 225 (Cesena), dove è stata oggetto di revisione periodica. Per accordi è possibile contattare il numero 0547-302540 dalle 8,30 alle 12 e dalle 14,30 alle 18, dal lunedì al venerdì.

"L’aggiudicazione - informa l'Ausl Romagna - avverrà in base all’offerta al prezzo più alto (che non potrà essere inferiore alla base d’asta) e saranno a carico dell’acquirente tutte le spese di trasporto dall'fficina alla sede dell’acquirente, nonché le spese relative al passaggio di proprietà del mezzo". Viene inoltre spiegato che "lamministrazione si riserva il diritto di non procedere alla vendita della motocicletta, a suo insindacabile giudizio, qualora fossero presentate offerte

non congrue". E "non sarà ammessa la possibilità di presentare ulteriori offerte, salvo il caso in cui siano presentate due o più offerte al medesimo prezzo. In tal caso si procederà seduta stante a richiedere il miglioramento dell'offerta presentata, in caso di presenza alla seduta pubblica degli interessati. In caso contrario tale offerta migliorativa verrà richiesta con le stesse modalità di presentazione dell'offerta indicate in precedenza".

L’offerta dovrà essere inviata in busta chiusa recante nel frontespizio l'indicazione "offerta per la vendita di n. 1 Motocicletta Harley Davidson” indirizzata All'Azienda Usl della Romagna - Unità operativa Gestione Inventario e servizi Alberghieri - via Carlo Forlanini 34 - 47121 Forlì (Fc), mediante raccomandata con ricevuta di ritorno a mezzo servizio postale; consegna a mano (palazzina a sinistra, piano terra dell’ingresso numero 4 dell’Area Ospedaliera “G.B. Morgagni – L. Pierantoni”; e Agenzia Autorizzata.

L’offerta economica dovrà contenere dati anagrafici/ragione sociale dell’offerente; importo in cifre ed in lettere del valore offerto per la motocicletta, con numero massimo di due cifre decimali. L’offerta dovrà pervenire entro le 12 del 16 giugno. Il 20 giugno alle 10 nela sede dell’Unità Operativa

Gestione Inventario e Servizi Alberghieri (nella palazzina a sinistra, piano terra, dell’ingresso numero 4 all’area ospedaliera dell'ospedale "Morgagni-Pierantoni"), in apposita seduta pubblica, avverrà l'apertura delle buste pervenute. Per ogni eventuale informazione per quanto attiene alla parte contrattuale

ed amministrativa, gli interessati potranno rivolgersi a Simona Soldà (telefono 0543-731968; e-mail simona.solda@auslromagna.it) o al ragioniere Giovanni Freschi (telefono 0543-731943; e-mail giovanni.freschi@auslromagna.it).