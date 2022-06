Quinta asta in 15 anni: l'ex sede della Polizia Locale in vendita a prezzo di saldo

Si parte da una base di 500mila euro. Nuovo tentativo di vendita per il settecentesco Palazzo Rivalta, ex sede della Polizia Municipale tra Corso della Repubblica e Via Fronticelli. L'asta pubblica si terrà in Comune l'8 luglio alle 10. Il termine entro il quale sarà possibile presentare offerte è fissato alle 13 del 6 luglio. In quindici anni il valore si è abbassato di circa 2,5 milioni di euro: nel lontano 2007 l'edificio venne inserito nel piano alienazioni del Comune di Forlì e messo sul mercato a 3 milioni di euro, mentre nel 2016 la base d'asta partiva da 1.080.000 euro. Nuovo tentativo a vuoto nel 2017, con una base di 960mila euro, mentre circa due anni fa, nell'ottobre del 2020, venne messo all'asta con una base di 630mila euro.

Per chi fosse interessato, il bando e la documentazione di gara sono consultabili sul sito del Comune di Forlì, www.comune.forli.fc.it sezione Bandi, Avvisi, Gare. Per maggiori informazioni, è possibile contattare l’Unità Programmazione e Gestione Patrimoniale del Comune di Forlì ai numeri 0543712202, 0543712496, 0543712486 o agli indirizzi mail daniela.giulianini@comune,forli.fc.it e comune.forlì@pec.comune.forli.fc.it (Pec).