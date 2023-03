Atlantide a "Tourisma", un viaggio nell'archeologia del circuito AmaParco

Un viaggio tra l’archeologia e le eccellenze culturali romagnole nei parchi e musei del circuito AmaParco: questa è l’esperienza che Atlantide e la sua agenzia di viaggi Giratlantide porteranno da venerdì a domenica a "TourismA "a Firenze, Salone dell’Archeologia e del Turismo Culturale. In questa manifestazione di tre giorni troveranno spazio, all’interno dello spazio di Romagna Empire, le proposte turistiche del Museo Archeologico di Verucchio, del Museo Noi di Bellaria, del Maf Museo civico Archeologico “T. Aldini” di Forlimpopoli, del Museo del paesaggio dell’Appennino faentino alla Rocca di Riolo Terme, del Museo Archeologico Sepolcreto dei Fadieni all’interno della Delizia Estense del Verginese (Ferrara).

Dalla provincia di Rimini alla provincia di Ferrara, passando per Forlì-Cesena e Ravenna, alla scoperta di testimonianze e reperti archeologici unici in tutta Italia, attraverso un territorio costellato di borghi e piccoli tesori culturali. Proposte per tutti, dal visitatore alla classe, che potranno vivere da protagonisti l’archeologia attraverso modalità immersive ed esperienziali. Queste “Emozioni archeologiche” saranno presentate sabato alle 11.15 in Sala Onice da Francesca Fabbrica, referente di alcuni musei archeologici e Vice presidente della cooperativa Atlantide. Questa tre giorni sarà anche l’occasione per presentare le realtà culturali che si incontrano con I percorsi del Savio, in un territorio alle pendici del monte Fumaiolo, dove nascono Tevere e Savio, ideale per un itinerario tra natura e cultura. Tra queste la Biblioteca Malatestiana di Cesena e il Museo Archeologico Nazionale di Sarsina.