Lite Libertas-Edera per il campo di atletica, il caso esplode: "E' in gioco la libertà di fare sport a Forlì"

“Il direttivo della Libertas Atletica Forlì proseguirà a difendersi, anche con il pieno coinvolgimento dell’Ente Libertas e della Federatletica”: è quanto scrive il consiglio direttivo della società di atletica forlivese, che si trova attualmente in contrapposizione con l'Edera, l'altra società di atletica forlivese e gestore dell'impianto, per l'utilizzo degli spazi del campo Gotti di via Campo di Marte, dove si trova una palestra, sotto le tribune, per l'attività indoor, e dove si trova il campo dedicato a quest'attività sportiva.

Il caso è finito in un question time del consigliere della Lega Albert Bentivogli discusso nell'ultimo Consiglio comunale, che – secondo la Libertas Atletica - ha avuto “l'evidente scopo di censurare pubblicamente il nostro sodalizio per aver avviato un serrato confronto volto a ri-ottenere i consueti spazi di utilizzo del Campo Gotti garantiti in passato dall'attuale gestore”. Ed ancora: “Bentivogli non si cura di conoscere direttamente e preventivamente da Libertas Atletica Forlì la propria posizione ma, addirittura, condanna come atto di lesa maestà rivendicare un utilizzo sostanzialmente paritario che è sempre regolarmente avvenuto in passato”.

La società sportiva ne ha anche per l'Edera, con cui non trova un accordo per suddividere gli spazi: “Edera Atletica Forlì oltre tutto riceve sostanziosi contributi annuali da parte del Comune per gestire l’impianto nell'interesse della collettività, elemento non evidenziato nell'interrogazione. Solo a fine gennaio (con la stagione indoor in pieno svolgimento e anche in rapida conclusione nel mese di febbraio) abbiamo ottenuto le prime parziali “concessioni” da Edera Atletica Forlì su un utilizzo limitato delle aree al coperto, segno che la nostra azione ha pieno fondamento e che di certo non è Libertas Atletica Forlì a pretendere un utilizzo discriminatorio degli spazi a proprio favore”.

Il caso è incandescente, dopo che nel suo question time Bentivogli ha accusato la Libertas di essere venuta meno alla regola cardine dello sport, vale a dire il rispetto delle regole. A questo replica la nota di Libertas: “Non solo, a questo punto Libertas Atletica Forlì agirà anche con lo scopo di tutelare la libertà di fare sport che a Forlì sembra essere messa in dubbio proprio dal consigliere Bentivogli, che dichiara di agire per il rispetto delle regole senza evidentemente documentarsi e senza specificare e nemmeno comprovare accuse tanto gravi quanto ingiustificate”.