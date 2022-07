Atletica, lite tra Edera e Libertas che diffida ancora il Comune: "Continua l'atteggiamento di favore"

Continua la querelle tra la Libertas Atletica Forlì e il Comune per quella che la società sportiva definisce " l'illegittima ulteriore proroga semestrale concessa all'Edera Forlì". "Quello che in aprile era stato presentato dalla giunta Zattini come un sostegno alle realtà sportive cittadine, mediante la proroga triennale degli accordi di gestione di numerosi impianti, rappresentava un atto illegittimo. Il Comune, a seguito di una diffida legale della Libertas Atletica Forlì, è tornato sui suoi passi con la revoca in autotutela della Determinazione di Giunta (n. 127 del 13.4.2022), scongiurando peraltro la più che probabile censura del Tar. Nel farlo però, tramite un rinnovato analogo provvedimento (det. n. 1816 del 28/06/2022), ha previsto, tra i vari punti, la sesta proroga tecnica consecutiva della gestione del Gotti (di altri sei mesi; la prima risale al 2018) per emanare il nuovo bando".

La nuova diffida al Comune

Si legge nella nota della società sportiva: "Libertas Atletica Forlì, che in questi mesi si sta affermando come una delle prime società regionali dell’Atletica Leggera con tanto di campioni italiani e maglie azzurre, comunica di essersi nuovamente affidata all’avvocato vicentino Christian Zovico, per contrastare, in riferimento all’impianto di Atletica, la nuova delibera della giunta, ritenuta illegittima al pari della prima già revocata in autotutela dallo stesso Comune. L’avvocato Zovico, già Presidente regionale del Comitato Veneto della Federatletica e affermato dirigente di realtà top nazionali come Atletica Vicentina (che ha presieduto dal 2005 al 2016), ha quindi notificato una seconda diffida legale (a cui ha fatto seguito un’integrazione) affinché il Comune, revochi in autotutela, in riferimento al Gotti, la Deliberazione predetta".

"Appoggio ingiustificato del Comune all’Edera Forlì"

Prosegue ancora la nota: "Libertas Atletica Forlì inoltre continua a denunciare l’atteggiamento discriminatorio di totale favore che il Comune continua a riservare all’Edera Forlì. Il livello è destinato a salire in quanto, oltre a valutare l’impugnazione della recente Deliberazione al Tar dell’Emilia-Romagna lo stesso Zovico, su mandato dalla Libertas Atletica Forlì, sta preparando una corposa segnalazione alla Corte dei Conti".