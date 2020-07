Attacco del Forlì Calcio al Comune, la replica in Consiglio: "Accuse ingiustificate, abbiamo fatto tutto"

“Le accuse che muove il presidente del Forlì Calcio Cappelli sono ingiustificate, e non ci sono state 'promesse elettorali' specifiche, non sappiamo a cosa faccia riferimento”: è la risposta che arriva in consiglio comunale da parte del vicesindaco con delega allo Sport Daniele Mezzacapo all'attacco del presidente del Forlì Gianfranco Cappelli che nell'ultima conferenza stampa si è lamentato del Comune dicendo di essere “deluso, l'assessore allo sport, che non ritengo all'altezza del lavoro che gli compete”.

Ed ancora: “Noi come società non abbiamo problemi a portare avanti il progetto calcio mettendo sempre le mani nel portafoglio ma qui le parole dell'amministrazione nei nostri confronti sono state disattese in pieno. Per i sacrifici che facciamo, chiediamo più rispetto perché il discorso non riguarda solo la prima squadra ma tutto un movimento che ogni giorno accoglie 450 bambini e che andrebbe sostenuto a dovere come una ricchezza per la città". Sfogo che poi è finito in due question time in consiglio comunale di lunedì pomeriggio, uno firmato da Massimo Marchi (Italia Viva) e l'altro da Loretta Prati (Pd).

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Replica Mezzacapo: “Capiamo lo stato d'animo del presidente del Forlì Calcio e tutte le altre società sportive colpite dal Covid, siamo sempre disponibili a confrontarci con la società, e gli incontri si sono succeduti, dando tutta l'attenzione necessaria”. Mezzacapo risponde che “stavamo collaborando alla messa a punto di un torneo giovanile, che non si è potuto fare per l'emergenza Covid, per il resto siamo sempre intervenuti sui problemi manutentivi segnalati dalla società e i versamenti del Comune al gestore risultano sempre regolari, assicurando per la sua parte la liquidità alla società”. Ora, conclude “si stanno pensando a contributi straordinari alla società per far fronte alla sospensione delle attività sportive e per gli aggravi dovuti alle nuove norme per contenere il Covid, di questo se n'è già parlato nella consulta dello sport del 2 luglio scorso”.