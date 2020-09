Attacco di "haters" con false recensioni al ristorante, interviene anche TripAdvisor

TripAdvisor è intervenuto sul caso delle false recensioni, tra l'altro non riguardanti la qualità del cibo, ma con pesanti allusioni sessuali, del ristorante "L'Amorosa" di via Ravegnana, uno dei locali più popolari della città e della Romagna. Dopo che il caso è saltato alla ribalta mediatica, infatti, sono piovute su Facebook centinaia di manifestazioni di solidarietà al titolare e al locale specializzato nella cucina romagnola. Non solo: ora è intervenuto anche il colosso delle recensioni online che ha bloccato la possibilità di recensire il ristorante e cancellato i commenti dell'ultima settimana, tra cui quella decina che si accanivano sullo stesso argomento del "pesce".

Nel suo messaggio TripAdvisor fa sapere che "a causa di un evento recente che ha attirato l'attenzione dei media e causato un afflusso di recensioni che non descrivono un'esperienza in prima persona, abbiamo temporaneamente sospeso la pubblicazione di nuove recensioni per questo profilo. Se hai avuto un'esperienza diretta presso questa struttura e vuoi lasciare un contributo, riprova a breve. Non vediamo l’ora di ricevere la tua recensione". L'attacco di recensioni negative “concentriche”, tutto dello stesso tenore e con allusioni sessuali erano state pubblicate in appena due giorni, contro il ristorante di via Ravegnana. l locale ha subito reagito rispondendo a tutti gli utenti coinvolti, intimando la rimozione dei commenti falsi e minacciano l'azione legale. TripAdvisor posiziona alla lusinghiera ottava posizione su 256 ristoranti del territorio forlivese. I titolari e il personale l'hanno presa in leggerezza con un post su Facebook in cui espongono un cartello contro gli "hater" che hanno animato l'attacco.