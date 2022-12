Attacco con una molotov contro l'hub vaccinale di Ravenna: nel mirino dei detective finisce un 53enne forlivese

Un forlivese di 53 anni, ma residente a Ravenna, è stato indagato a piede libero con l'accusa di aver effettuato un attacco incendiario contro l’hub vaccinale del centro commerciale Esp di Ravenna, nella notte fra il 24 e il 25 febbraio del 2022. Le indagini, coordinate dalla Procura bizantina, sono state svolte dagli uomini della Digos: l'identificazione del 53enne, difeso dall'avvocato Nicola Casadio, è avvenuta al termine di un'attività investigativa "vecchio stampo", con servizi di osservazione e perlustrazione sul luogo del crimine e nelle zone adiacenti.

L'attacco aveva portato nello scorso febbraio al danneggiamento della porta d’ingresso dei locali dell'hub. Per gli investigatori si è trattato innanzitutto di trovare un movente ideologico alla base dell'attacco, mettendo poi in relazione tutti i filmati acquisiti dalle telecamere sul luogo del delitto e nei dintorni, aspettando un "passo falso" dell'incendiario, così da sovare una traccia che portasse al suo riconoscimento. Dal mezzo utilizzato per gli spostamenti, alle caratteristiche fisiche peculiari per giungere a un'identificazione.

Sono poi state svolte successive perquisizioni che avrebbero portato alla luce ulteriori elementi a riscontro dell'ipotesi investigativa. Non è da escludere che l'indagine possa poi allargarsi ad altri reati simili, in particolare agli imbrattamenti di matrice no vax che, negli anni della pandemia, hanno colpito varie sedi e istituzioni del territorio ravennate. Ma su questo dovrà pronunciarsi il giudice delle indagini. La persona indagata dalla Procura è sospettata, per ora, solo della molotov contro l'hub vaccinale.