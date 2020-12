L'aereo "brandizzato" della Lazio atterra all'aeroporto Ridolfi di Forlì

E' atterrato al Ridolfi di Forlì nella prima serata di venerdì l'aereo "brandizzato" della Lazio. Dopo il pareggio arrivato in casa del Borussia Dortmund, la squadra di Simone Inzaghi affronterà sabato pomeriggio alle 15 lo Spezia, che come è noto si appoggia allo stadio di Cesena per le partite casalinghe in attesa del completamento dei lavori dello stadio della propria città, finalizzati a rispettare i criteri infrastrutturali della Lega nazionale professionisti Serie A. La compagine biancoceleste ripartirà poi nella prima serata di sabato sempre dal Ridolfi.

Si tratta del secondo volo ufficiale giunto allo scalo di via Seganti dopo quello dello scorso 31 ottobre, quando a sbarcare fu la Juventus di Cristiano Ronaldo. Ad attendere all'esterno i bianconeri alcuni tifosi, tenuti a debita distanza come impongono le norme anti-covid. Il mese scorso il comandante Marcello Calzolaro e la sua crew, dopo aver fatto sbarcare i giocatori, avevano poi brindato insieme ai dirigenti e allo staff di F.A., festeggiando nel migliore dei modi il primo volo arrivato del Ridolfi.