Atterraggio all'aeroporto "Luigi Ridolfi" di Forlì per il capo dello Stato Mattarella

Riflettori accesi all'aeroporto "Luigi Ridolfi" di Forlì. Sabato, poco dopo le 19.30, è infatti atterrato l'aereo presidenziale del capo dello Stato, Sergio Mattarella. Per il presidente della Repubblica si è trattato di una tocca e fuga nella città mercuriale. Infatti è subito partito per la volta di Ravenna, dove in serata ha inaugurato l’anno dantesco e le celebrazioni per il 700esimo anniversario della morte di Dante. L'arrivo di Mattarella ha rappresentato una sorta di investitura ufficiale per lo scalo di via Seganti.

A dicembre sono attesi i primi voli commerciali. Ci sarà il collegamento Monaco di Baviera-Forlì di Air Dolomiti, mentre Lumiwings ha scelto il "Ridolfi" come propria base operativa . Ci saranno voli di linea verso l’Est Europa (Romania, Polonia, Moldavia, Repubblica Ceca e Ucraina) con frequenze giornaliere, mentre nella stagione estiva saranno operati inoltre collegamenti con le principali destinazioni turistiche della Grecia. Nelle prossime settimane verranno resi noti gli orari dei voli e le tariffe. Martedì scorso era atterrato il primo Boeing 737 della compagnia.